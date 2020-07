Demanen penes que sumen 11 anys de presó per a una mare i el seu fill per retenir a la núvia d'ell durant un mes

La Fiscalia demana penes que sumen 11 anys de presó per a una mare i el seu fill, als quals es jutjarà aquest dilluns a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra, amb seu a Vigo, com acusats d'un delicte de detenció il·legal per retenir contra la seva voluntat a la núvia d'ell, menor d'edat, durant un mes.









Segons ha recollit l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, els fets es remunten a febrer de 2017, quan el processat va iniciar una relació sentimental amb la víctima. Així, aquesta va començar a viure amb ell i la seva mare al seu habitatge, situada en una barriada gitana de el partit judicial de Vigo.









Així mateix, s'ha assenyalat que, pocs dies més tard, la menor va explicar a la seva parella i la seva mare que volia abandonar el domicili, però aquests la van retenir contra la seva voluntat en la mateixa. De fet, s'ha ressaltat que els processats només van permetre que la jove sortís de l'habitatge durant la primera setmana i amb la seva parella.





Posteriorment, li van prohibir abandonar el domicili i li van impedir comunicar-se per telèfon amb la seva família si no estaven presents "per evitar que comentés el que li estava passant". La menor va romandre tancada durant un mes fins que, en un descuit dels seus captors, va poder contactar amb la seva mare, que va alertar de la situació a la Policia. Així, els agents van alliberar a la jove el 21 de març de 2017.





El ministeri fiscal ha considerat autors d'un delicte de detenció il·legal a la mare i el seu fill, tot i que ha sol·licitat l'aplicació de l'eximent incompleta d'alienació mental per a aquest últim. Així, s'ha ressaltat que aquest home pateix "un retard maduratiu i coeficient intel·lectual límit", per sota de la mitjana en la seva edat.





També s i ha apuntat que es tracta d'una persona dependent i que necessita de suport per efectuar tràmits jurídics o administratius, així com que la seva "vulnerabilitat" provoca que sigui "fàcilment manejable". De la mateixa manera, l'escrit d'acusació ha reflectit que presenta "una precària consciència de la seva malaltia i una minva parcial de la seva capacitat intel·lectiva i volitiva".





Per aquests motius, el Ministeri Públic ha demanat una pena de quatre anys de presó per aquest home i set anys de presó per la seva mare, així com una prohibició d'acostar a la víctima i de comunicar-se amb ella durant 10 anys per a tots dos.





En concret, el judici havia estat assenyalat per al 12 de juny de 2019 a la secció cinquena de l'Audiència Provincial de Pontevedra. No obstant això, va ser suspès per la malaltia d'un dels advocats.