Mor als 91 anys l'històric compositor italià de bandes sonores Ennnio Morrione

El compositor i guanyador de l'Oscar Ennio Morricone ha mort la passada nit en una clínica de Roma a causa de les conseqüències d'una caiguda. El músic i compositor tenia 91 anys i havia patit fa uns dies una fractura de fèmur, segons informa el diari italià 'La República'.









L'autor de conegudes bandes sonores de cinema com 'La missió', 'Els intocables d'Eliot Ness' o 'Novecento' havia estat guardonat el 5 de juny amb el Premi Princesa d'Astúries de les Arts 2020 juntament amb el compositor John Williams per haver enriquit "amb el seu talent centenars de pel·lícules '.





El funeral d'Ennio Morricone es durà a terme en forma privada "amb respecte al sentiment d'humilitat que sempre ha inspirat els actes de la seva existència", segons ha informat l'advocat de la família del compositor, Giorgio Assumma, després de la seva mort.





Assumma, segons recull la República, ha explicat que el mestre "ha mantingut fins a l'últim moment lucidesa i gran dignitat. Ha saludat a la seva estimada esposa Maria, qui l'ha acompanyat amb dedicació a cada moment de la seva vida humana i professional i ha estat a prop seu fins a l'últim alè, agraint als seus fills i néts l'amor i l'atenció que li han brindat ".





Així mateix, el compositor "ha dedicat un record commovedor a la seva audiència de l'afectuós suport sempre ha tret la força de la seva creativitat".





Ennio Morricone (Roma 10 de novembre de 1928) es va formar en totes les especialitats de la composició musical i el 1961 va realitzar el seu debut cinematogràfic amb la banda sonora de la pel·lícula 'El federal', de Luciano Salce. Posteriorment, va adquirir fama internacional amb la música de pel·lícules del gènere western de Sergio Leone, com 'Per un grapat de dòlars' i 'El bo, el lleig i el dolent', entre d'altres.





És un dels compositors cinematogràfics més prolífics del món, amb més de quatre-centes bandes sonores per a cinema i televisió, entre les que destaquen les de pel·lícules com 'La missió' (1986), 'Cinema Paradiso' (1988), 'Frenètic' ( 1988) i 'L'home de les estrelles' (1995), entre d'altres.





Ha compost música de cambra, peces simfòniques, òperes i centenars de cançons per a artistes de música lleugera i pop. En 2018, amb motiu del seu 90è aniversari, Morricone va iniciar la gira 'The Final Concerts World Tour' per acomiadar definitivament dels escenaris. Va recórrer més de 35 ciutats europees en més de cinquanta concerts.





Cavaller de la Legió d'Honor de França i Comendador, Gran Oficial i Cavaller de Gran Creu de l'Ordre al Mèrit de la República Italiana, ha rebut 27 Discos d'Or i 7 de Platí i nombrosos guardons: diversos BAFTA, Globus d'Or, Grammy , David de Donatello, el Lleó d'Or a tota una carrera a Venècia (1995) i el Polar de la Música (Suècia, 2010).





El 2007 se li va concedir l'Oscar honorífic a tota la seva carrera i en 2016 va guanyar l'Oscar i el seu tercer Globus d'Or per la banda sonora de 'Els odiosos vuit del Tarantino' i va estrenar la seva estrella al Passeig de la Fama de Hollywood. En 2019 el papa Francesc li va lliurar la Medalla d'Or Pontifícia i el 2020 va rebre el Premi Camille de l'Aliança Europea d'Autors i Compositors als èxits d'una vida.