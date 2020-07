Comença una selectivitat marcada per la Covid-19

La crisi del coronavirus ha canviat el funcionament de les escoles i també el dels exàmens d’accés a la universitat de Catalunya. Quatre dies d’exàmens, més distància entre alumnes, mans netes i “confinament dels exàmens” abans de ser corregits són els principals canvis de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) del 2020, que comencen aquest dimarts i enguany s'han allargat un dia, fins el 10 de juliol.









Tenint en compte el context d'incertesa que s'ha viscut durant el tercer trimestre escolar, tant el Govern com la comissió organitzadora de les PAU han intentat adaptar-se al màxim per no perjudicar els alumnes. Així doncs, als exàmens s’han introduit més opcions de preguntes perquè els alumnes puguin triar i en alguns casos hi haurà puntuacions adaptades.

La Núria Pijoan, de l’escola Abat Oliba - Spínola, encara la selectivitat força tranquilla, tot i que reconeix que ha estat una situació estranya i difícil. “Fer classes des de casa m’ha costat molt perquè estic acostumada a estudiar acompanyada i sola m’ha costat moltíssim concentrar-me. Tot i així, els professors han estat molt disponibles per tot el que necessitéssim. Han treballat moltíssim i ens han donat totes les eines per anar preparats a la selectivitat: fèiem classes online o les enregistraven, havíem d’enviar molts treballs, etc. Crec que sí que anem preparats per la sele perquè ens han donat totes les facilitats i hem acabat tots els temaris, però és cert que ha calgut un esforç i molta més força de voluntat que no pas anant a classe".





Ús de mascaretes i confinament d’exàmens

Si bé finalment no serà necessari l’ús de mascaretes en els moments que els estudiants estiguin fent els exàmens, sí que caldrà que la portin per accedir als edificis i a les zones comunes. D’altra banda, aquest any s’ampliarà el nombre de llocs d’examen per tal de complir amb la distància de seguretat. Així doncs, s’ocuparà entre una sisena i una cinquena part de la capacitat total de les aules i els alumnes seuran sempre als mateixos llocs. A més, s'ha previst distribuir 2.500 litres de gel desinfectant. Com a novetat, també es faran proves a instituts i centres concertats per tal de reduir la mobilitat dels estudiants.









D’altra banda, aquest any els correctors hauran de “confinar” els exàmens, és a dir, deixar-los dins els sobres tancats durant tres hores abans d’obrir-los i corregir-los. "Les dates han canviat i també ha canviat el fet que durarà quatre dies enlloc de tres. Els del biosanitari, per exemple, acabarem un dia més tard. Als exàmens també tindrem més opciones per triar, podrem combinar per fer els exercicis que preferim. Crec que en aquest sentit és un avantatge perquè ens donen més facilitats per fer la sele, però després les notes de tall s’inflaran moltíssim perquè a la gent li haurà anat millor que si l’haguéssin fet sense covid i això és el desavantatge que veig que pot haver-hi", explica la Núria Pijoan.

La bretxa digital

El coronavirus ha posat de relleu les desigualtats socials, i molts alumnes no han pogut accedir a un ordinador ni, per tant, seguir les classes amb normalitat. La Judit Llauradó, portaveu del Sindicat d’Estudiants, explica que des del moment que es va declarar l’estat d’alarma i es van cancellar classes presencials, des del Sindicat van deixar clara la necessitat de suspendre les PAU. “En primer lloc per la situació d’incertesa i la impossibilitat dels alumnes de poder seguir les classes de manera telemàtica, perquè la bretxa digital s’ha fet molt més visible amb el confinament, ja que hi ha gent que no disposa d’un ordinador propi a casa. Són realitats que es donen al nostre país i afecten els estudiants amb un nivell socioeconòmic més baix i afecta també les proves d’accés a la universitat. A l’hora de la veritat, la gent que ha pogut seguir estudiant de manera telemàtica són els estudiants amb un nivell socioeconòmic més alt, i seran els que es podran permetre anar a la millor acadèmia, etc”.





Des del Sindicat també expliquen que des de fa temps creuen que les PAU són unes proves totalment injustes i arbitràries, i, a més, consideren molt necessari que el govern posi en marxa un pla de xoc. "La selectivitat es farà, però cal assegurar que el curs que ve es pugui fer amb més o menys normalitat i amb totes les garanties a nivell de salut. Volem un pla que trenqui amb les retallades, contracti molt més professors, redueixi les ràtios, i per tot això és necessari que es puguin destinar molt més recursos econòmics a educació. Hem vist que aquests recursos existeixen i creiem que és molt necessari que s’inverteixin en serveis públics".





Augment d'inscrits

Aquest any, a Catalunya hi ha 39.904 inscrits a les proves d'accés a la universitat, una xifra que suposa un màxim històric. El motiu que explicaria aquest augment d'inscrits és que, després d'un tercer trimestre atípic, pot ser que els estudiants pensin que les proves seran més fàcils.