El Barça segueix en la lluita per la Lliga després de golejar el Vila-real (1-4)

El Barça no està disposat a lliurar la Lliga sense lluitar fins a l'últim segon. Aquesta va ser la sensació que va donar l'equip blaugrana davant el Vila-real, un equip que havia tornat de la pandèmia en un gran estat de forma (5 victòries i 1 empat).









No obstant això, els grocs es van trobar amb un Barça que va optar per deixar de banda els embolics esportius i extraesportius en què s'ha ficat en els últims temps i dedicar-sol a pensar en el joc i en recuperar el camí de la victòria.





Així es va evidenciar des dels primers minuts. Al minut 3 , el Barça ja estava per davant, i encara que Gerard Moreno va aconseguir l'empat al minut 13, els blaugranes van aconseguir anar-se'n a la mitja part amb un 1-3 que ho deixava gairebé tot sentenciat.





Sobretot després de veure com els blaugranes havien recuperat el gust pel bon joc i havien desarborat el sistema del equip local.





Després del descans, els blaugranes van tenir un control complet del joc i van dominar a plaer a un Vila-real que veia com els seus esforços per pressionar la defensa blaugrana quedaven en res.

A poc a poc, els canvis van acabar per deslluir al 'submarí groc', que va tenir que conformar-se amb que el Barça optés per baixar el pistó pensant en la recta final que li queda per intentar superar al Reial Madrid.





Alienacions:

Vila-real: Asenjo; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Moreno, Chukwueze, Anguissa, Iborra (Soriano, m. 46), Cazorla (Trigueros, m. 55); Gerard Moreno (Moi Gómez, m. 46), Alcàsser (Bacca, m. 35 (Niño), m.70)).

Barcelona: Ter Stegen, Semedo (Rakitic, m .60), Piqué (Araujo. M.82), Lenglet, Alba, Vidal, Busquets (Braithwaite, m. 70), Sergi Roberto, Messi, Suárez (Puig, m.60 ), Griezmann (Ansu Fati, m.60).

Gols: 0-1, 3: Pau Torres, en pròpia porta. 1-1, m. 13: Gerard Moreno. 1-2, m.19: Luis Suárez. 1-3, m. 44: Griezmann. 1-4, m. 94: Ansu Fati.

Àrbitre: Del Cerro Grande. Targetes grogues: Pau Torres (m 17 ')