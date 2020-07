Les vendes de roba i calçat impulsen la recuperació del comerç minorista a Europa

El comerç minorista es torna a recuperar a Europa després de dos mesos de caigudes consecutives a causa de la crisi del Covid-19. Al maig, el volum de negoci generat pel comerç al detall va créixer un 16,4% a la Unió Europea (UE), i un 17,8% a la zona euro, segons les dades publicades per Eurostat .









Els països de la UE que han registrat majors increments al maig en el volum de negoci generat pel comerç minorista són Luxemburg (28,6%), França (25,6%) i Àustria (23,3%). Espanya concretament, ha anotat un increment superior a la mitjana de la UE, del 18%.





Per contra, els països on menys ha crescut el comerç al detall són Bulgària, on s'ha mantingut en el mateix nivell que a l'abril; Suècia, on ha crescut un concís 0,6%; i Finlàndia, amb un creixement del 2,7%. Els dos països nòrdics han registrat creixements més moderats perquè els seus caigudes en els mesos anteriors no van ser tan pronunciades. Per contra, Bulgària no aixeca el cap des de la caiguda del 20% al març i del 2% a l'abril.





El creixement del comerç minorista ve impulsat, principalment, pel boom en les vendes de productes tèxtils, roba i calçat, que s'ha disparat un 147% a l'abril. El volum de negoci generat per la venda de mobles i electrodomèstics ha crescut un 37,9%, mentre que la de productes informàtics i llibres ha crescut un 26%. L'ascens més moderat és per als productes farmacèutics, que han crescut només un 3,6%.





En general, la venda de productes no alimentaris ha crescut un 36,4%. D'altra banda, el volum de negoci generat per productes alimentaris, beguda i tabac ha crescut un 2,2%.