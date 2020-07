Simó creu que la Generalitat ha actuat tard al Segrià

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), el doctor Fernando Simón, ha assegurat que la Generalitat hauria d'haver actuat abans per frenar el brot de contagis que s'està produint a la comarca de Segrià, a Lleida.









"Crec que hauria d'haver pres abans la decisió de confinar Lleida", ha assegurat en la seva compareixença davant els mitjans. Simón, que ha reconegut desconèixer les raons per les quals el Govern presidit per Quim Torra no va actuar abans, ha assegurat que des del Ministeri de Sanitat estaven sospesant aquesta possibilitat en vista a les dades que estaven rebent.





Malgrat això, Simó ha afirmat que en el CCAES estan satisfets pel confinament decretat per la Generalitat a Lleida i que afecta més de 200.000 persones. "És un acte valent que s'ha de reconèixer", ha afegit.





Ha reconegut que l'augment dels casos hospitalitzats a Lleida els preocupa. "Mai és una bona notícia i ens hagués agradat que no s'hagués arribat a aquest punt, però ara mateix no sembla que tinguin molts problemes i no sembla que hagin superat la capacitat que tenen".





A més, Fernando Simón ha volgut llançar una advertència als responsables de les comunitats autònomes perquè apliquin les mesures necessàries per controlar i frenar els brots de la pandèmia. "Si els responsables de les comunitats no apliquen les mesures i els brots comencen a passar d'una comunitat a una altra, ens començarem a plantejar la possibilitat de començar a prendre mesures que superin l'àmbit de les comunitats. Potser s'han de tornar a prendre decisions dràstiques com les que s'han pres en el passat ", ha afegit.





Tot i que ha reconegut que els responsables autonòmics estan poc a poc assumint més responsabilitats i que espera que no s'hagin d'adoptar mesures dràstiques, considera que és la seva obligació evitar el màxim les possibilitats de contagi. "No podem arriscar-nos a que una persona infectada vagi pul·lulant per aquí pot contagiar als altres", ha assenyalat.





De tota manera, ha reconegut que de moment els casos s'estan controlant força bé, tot i que s'ha mostrat preocupat pel que està succeint a Lleida. "Hi ha alguns brots que estan adquirint un volum per sobre del que seria desitjable", ha assegurat.