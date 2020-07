La gestió de les residències es debat aquest dimarts en un ple monogràfic al Parlament

El Parlament celebrarà aquest dimarts el ple monogràfic sobre la gestió de les residències per a gent gran i persones amb discapacitat durant la pandèmia del Covid-19, sol·licitat per PSC-Units, comuns, CUP i PP, i que previsiblement s'allargarà fins divendres.









La Junta de Portaveus va fixar la setmana passada l'ordre del dia del ple, que té lloc el mateix dia en què se celebra la sessió per constituir la comissió d'investigació sobre la gestió de les residències de gent gran.





En plena emergència sanitària, la gestió de les residències provocar una crisi al Govern que va portar al fet que les competències en aquest àmbits passessin de el departament de Treball i Afers Socials, que encapçala Chakir El Homrani, a el de Salut, que dirigeix Alba Vergés, i tot això després que el president de la Generalitat, Quim Torra, admetés que van cometre errors.





En el ple també es debatrà la totalitat de el projecte de llei de la Generalitat de facilitació de l'activitat econòmica, i la validació o derogació de cinc decrets lleis.





Es tracta d'un decret de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social; un altre pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar els sancions per incompliments de la normativa reguladora de l'estat d'alarma denunciats pels diferents cossos policials; el de mesures urgents en matèria tributària; el de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i administratiu, i el decret de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.





L'ordre del dia inclourà també el debat per lectura única dels proposicions de llei per suprimir de manera efectiva la càrrega fiscal al turisme davant el Covid-19 proposada per Cs, una altra de el PSC sobre una moratòria de l'increment de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i una de el PP per fer una moratòria en l'aplicació de l'impost sobre els estades en establiments turístics.





COMISSIÓ D'ESTUDI

A més, el ple debatrà i votarà la proposta de resolució per crear d'una comissió d'estudi sobre "el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat" presentada per ERC.





La Mesa i la Junta de Portaveus també han acordat doblar el nombre de diputats que podran estar presents a l'hemicicle, dels 21 que poden estar actualment fins als 42, mentre que la resta ho seguiran telemàticament i podran votar per delegació o de manera telemàtica .