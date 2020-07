De les altes esferes a les clavegueres

David Madí torna a ballar i ha reaparegut a Sant Cugat per defensar els interessos d'una empresa pròxima al PP valencià, l'amo ha passat pels jutjats, en què ha estat condemnat per diverses causes. I a sant de què i per què?.









Per a la altre temps burgesia catalana, l'existència de la república és inversament proporcional a el nombre de zeros que llancin els seus respectius comptes corrents. Per això David Madí és conegut com el personatge de les mil cares o l'home que sempre cau de peu. Un empresari independentista "soca-rel" 'que ha surfejat lucrativament per entre les ones de l'economia espanyola i catalana amb el vent a favor seu.





L'altre assessor de Mas ha arribat als despatxos que estaven prohibits per altres en el Procés i mentre representava a empreses de capital espanyol, participava en l'organització del referèndum de l'1-O; o ajudava al seu cap en el seu decadent trajectòria política per després assessorar el president Puigdemont.





Al novembre de 2018, David Madí, es va posar a el front d'Aigües de Catalunya per aconseguir contractes de diferents municipis de la mà de l'empresari, Eugenio Calabuig, president d'Aigües de València. Calabuig, va trobar en Madí aquest algú influent en el món nacionalista català que buscava per aconseguir nous contractes de subministrament públic i depuració d'aigua a Catalunya.





Eugenio Calabuig, va caçar el fitxatge a sis mesos de les eleccions municipals de maig de 2019. Calabuig que si calgués buscar-li un partit del seu gust, aquest seria el Partit Popular. Però no un PP qualsevol, sinó el valencià dels temps de Bancaixa i Banc València.





Un Calabuig processat pel cas Grand Coral, on se l'acusa de el saqueig d'aquesta caixa valenciana a través d'operacions immobiliàries a Mèxic i s'afirma que va ser cooperador necessari d'un delicte de blanqueig de capitals, apropiació indeguda i administració deslleial. La Fiscalia li reclama tres anys de presó i una multa de 88 milions d'euros.





Per això el tàndem Calabuig-Madí resulta estrany amb una lupa a la mà. Madí home de recursos ha buscat sempre estirar els seus contactes tant en PDeCAT com a ERC i fins de la CUP, per treure partit dels canvis en els consistoris i aixecar un "servei d'aigua patriòtic". Per a tal fi va contractar a l'convergent, Marc Pifarré com a home de confiança i conseller delegat d'Aigües. Pifarré que va ocupar fins llavors el càrrec de secretari general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), organització que agrupa els ajuntaments catalans de tall independentista, els mateixos que s'arremolinaven amb les seves barres de comandament en les escalinates de Parlament aquell inesborrable 27 de octubre en una cèlebre foto històrica del Procés català.





Madí i Pifarré han tirat la canya al calador secessionista a veure què pesquen amb el seu avalada agenda d'autoritats i personalitats. I gràcies a una pandèmia, la del Covid-19, han picat els peixos a l'Ajuntament de Sant Cugat de Vallès on governa un tripartit d'ERC, PSC i CUP. Quines coses !.





Les cares de Madí no tenen límits i al capdavant de la filial Aigües de Catalunya té l'objectiu d'augmentar la quota en el negoci del subministrament públic i la depuració de l'aigua.

El que va ser la mà dreta d'Artur Mas en l'últim Govern de Jordi Pujol, s'ha reconvertit en un home influent en el món empresarial i en l'últim any, s'ha adherit a la Crida per la República, el moviment que va impulsar Carles Puigdemont .





Al maig de 2019, una coalició entre ERC, PSC i la CUP va deixar a l'estacada a l'alcaldessa de l'PDeCAT, Carmela Fortuny, que va ser substituïda per Mireia Ingla. El ple municipal de Sant Cugat va acordar prorrogar per un màxim de dos anys més el contracte de gestió de l'aigua a l'empresa Sorea (Agbar), que finalitzava el juny de 2019 i a què aspirava Aigües de Catalunya.





Però David Madí, home de recursos, ha tornat a enganyar a tots i convèncer a l'actual alcaldessa de Sant Cugat, la republicana Mireia Ingla i al seu govern tripartit per fer a la seva ciutat una prova pilot per implantar un "nou mètode de seguiment del Covid -19 i vetllar per la salut dels seus veïns ". Des de les clavegueres sembla haver emergit David Madí, amb totes les forces de les aigües fecals amb promeses de "avançar en la lluita contra la COVID-19 i instaurar aquest sistema en els diferents municipis de Catalunya per poder fer un seguiment de la malaltia. "





Ho ha fet amb el 'SARS-GOAnalytics un mètode validat, en paraules de Madí, per l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments de el Consell Superior d'Investigacions Científiques (IATA-CSIC) i els resultats es comparteixen amb el Departament de Salut de la Generalitat, en concret amb la Zona Sanitària Metropolitana Nord.





Com no podia ser d'una altra manera els resultats de la prova pilot i les consultes amb el Departament de Salut de la Generalitat van donar a la diana, no en va, la titular de salut comparteix afiliació a el mateix partit que l'alcaldessa de Sant Cugat, ERC . Així des Aigües de Catalunya, àmpliament contents "creuen que el seguiment de les concentracions de virus en les aigües residuals és un bon indicador per fer un seguiment de l'evolució dels contagis en el municipi" com ho creu també la seva alcaldessa, Mireia Ingla.





Mentre el flamant president executiu d'Aigües de Catalunya, David Madí, ressaltava la importància de el projecte: "Amb la nostra eina es poden anticipar les decisions a prendre i ser més eficaços en la resposta davant la Covid-19".





Així, el independentismes català uneix interessos a través de les clavegueres i converteix la desgràcia d'una pandèmia en una oportunitat. I un proper al PP de València, dels escàndols i la corrupció, es llepa els dits amb la possibilitat d'augmentar la seva cartera amb els bitllets dels ajuntaments que piquin com Sant Cugat.





Què guanya ERC en tot aquest enrenou?. Són els paga fantasmes de enrenou?. Què guanya el PSC i la CUP ?. Com han pogut deixar-se enganyar per un entabanador tan tristament conegut com David Madí?.