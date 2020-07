Més d'un any de presó per trucar més de 1.500 vegades a una dona que es va negar a mantenir una relació

La Fiscalia de Principat d'Astúries sol·licita la condemna d'un acusat d'insultar a través de xarxes socials i trucar 1.592 vegades en menys de dos mesos a una dona que va rebutjar mantenir una relació amb ell. La vista oral està assenyalada per aquest 8 de juliol de 2020, en el Jutjat penal número 1 de Langreo, a les 12.00 hores.









El ministeri fiscal sosté que l'acusat va proposar a la víctima mantenir una relació sentimental, el que ella va rebutjar. A partir d'aquest moment, l'agost de 2018, l'acusat, sabent que la dona no desitjava mantenir contacte amb ell, va començar, de forma reiterada, a realitzar trucades al seu telèfon des d'un número ocult, a qualsevol hora del dia i de la nit.





Les trucades es van incrementar a partir de gener de 2019, de manera que, entre el 3 d'abril i el 31 de maig de 2019, l'acusat va trucar a la dona fins a 1.592 ocasions.





Finalment l'acusat, entre desembre de 2018 i febrer de 2019, va utilitzar el seu perfil a la xarxa social Facebook per publicar fotografies o "memes" als quals afegia les inicials de la víctima, en els quals li referia expressions com "guineu de merda" "filla de puta", "maleïda guineu", "fastigosa" i li desitjava la mort.





La dona va interposar denúncia per aquests fets el dia 29 d'abril de 2019 i per acte de 8 de juliol de 2019 va imposar a l'acusat la prohibició d'aproximar-se a ella a una distància inferior a 100 metres i la prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà .





La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'assetjament i sol·licita que es condemni l'acusat a 1 any i 9 mesos de presó. A més, se sol·licita que s'imposi a l'acusat la prohibició d'acostar-se a la víctima al seu domicili, lloc de treball o qualsevol altre lloc on es trobés, a menys de 100 metres, així com la de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà, tot això durant 2 anys i 9 mesos. Abonament de les costes.





En concepte de responsabilitat civil, el ministeri fiscal sol·licita que l'acusat indemnitzi la dona amb 500 euros pel menyscabament moral sofert, més l'interès legal corresponent.