Totes les enquestes confirmen la majoria absoluta el PP a les eleccions gallegues

La gestió de la crisi de l'coronavirus no li ha passat factura a Alberto Nuñez Feijóo, més aviat a contra, i ha desgastat a l'PSdeG. Aquesta és una de les conclusions que es poden treure en l'anàlisi de 24 estudis electorals que avui publica Galiciapress.





















A principis d'any, el PPdeG no les havia de tenir totes. Cert és que l'única enquesta que els va posar per sota de la majoria va ser una encarregada pel PSdeG, però també és cert que altres dues li donaven una majoria raspadísima, just al límit dels 38 diputats.





Després de reactivades les eleccions després del pic de l'coronavirus, gairebé ningú qüestiona que Feijóo governarà en solitari una altra vegada. Únicament l'enquesta d'El Diari el 2 de juny li col·locava una altra vegada en l'aler dels 38 escons. Ara bé, aquest mitjà, amb línia editorial d'esquerres, acaba de publicar una altra estimació en la que concedeix als conservadors 42 escons.













REALMENT VOX NO TÉ OPCIONS?

En el bàndol de la dreta no hi ha batalla, el PP arrasarà. Només l'última enquesta d'El Espanyol indica que Vox podria aconseguir un escó. Les aparents poques opcions dels nacionalistes espanyols sorprenen.





Vox va estar a punt d'arrencar un diputat per la Corunya en les últimes eleccions generals. Fins meitat de la nit electoral va estar disputant a el BNG. En aquells comicis, la Corunya elegia 9 representants. El # 12J la província triarà 25.





¿L'encerten els enquestadors a l'negar-li opcions a Vox quan la Corunya reparteix 25 diputats, si quan va repartir 9 va estar a punt d'entrar en el repartiment? ¿Tant vot resta Feijóo a Vox o tan malament ha portat Abascal la resposta a l'virus? Ho sabrem en un parell de dies. En tot cas, les expectatives de Vox eren altes, els de Santiago Abascal van partir la campanya amb un objectiu: 2 escons per la Corunya i 1 per Pontevedra.





A qui ningú dóna opcions per ara és a Ciutadans. El canvi de tendència impulsat per Inés Arrimada no està afavorint a la candidatura de Beatriz Pino, al menys en les enquestes.





¿POT EL BNG SUPERAR A EL PSOE?





La batalla es presenta més aferrissada en el flanc esquerre. Cert és que cap estudi va posar a el Bloc davant dels socialistes. Ara bé, diversos van situar a l' a només un escó de distància de l'PSOE. En concret, l'últim de la Veu ahir i el d'el Far el dia 4. És més, dues estimacions pronostiquen un empat, la del Espanyol ahir i la de La Veu el dia 4.





Així que en termes generals sembla que els d'Ana Pontón han anat menjant-li terreny als de Gonzalo Caballero a la recta final. Una conclusió que es podria treure, si es confirma aquestes xifres diumenge, és que la gestió de l'coronavirus per part de Moncloa llasta el PSdeG i impulsa als nacionalismes i a l'PPdeG.





LA GUERRA CIVIL RUPTURISTA PASSA FACTURA

De tots els partits amb representació, el més colpejat serà gairebé segur En Marea. Ningú li dóna opcions al seu col · lació amb Compromís per Galícia i Partit Galeguista, la marca Marea Galeguista. Si no entrar al Pazo de Hórreo, de ben segur que es qüestionarà el seu canvi de rumb, ja que abans de l'coronavirus En Marea havia decidit no competir per no perjudicar les esquerres.





Fruit també l'escissió d'En Marea, apareix la marca Galícia en comú, plataforma de Podem, ANOVA, Esquerda Unida i algunes marees localistes. És el partit amb uns resultats més incerts. Alguna premsa els situa en només 2 representants, el que seria un gran patacada ja que és la mateixa xifra que van treure a les generals, quan hi havia moltíssim menys a repartir.

Sorprenentment, la capçalera que més opcions li va concedir va ser la conservadora La Razón, que va estimar 11 escons el 29 de juny, és clar que una setmana després li prognosticaba només 3. Moltes previsions diverses per a aquest contendent.





En el fons, que Galícia en comú derroti Marea Galeguista, que la tesi de Feijóo que votar Vox o Cs és tirar el sufragi o que el BNG superi a l'PSdeG són simples escaramusses. La gran batalla és la de l'paral·lel 38 i aquí semblava que el PP portava les de guanyar.





UN CAMP DE BATALLA INEXPLORAT





Semblava perquè és evident que el confinament d'A Mariña i el rebrot de coronavirus a Lugo canvien l'escenari polític. Cap d'aquestes 24 enquestes es va realitzar després del confinament de la costa de Lugo i ja no hi són permesos nous estudis.





Fins a quin punt la gent gran tindrà por i no aniran a votar per no arriscar-se a contagiar-se, perjudicant així en teoria a Feijóo?





O hi haurà més por a les ciutats, on sempre hi va haver més COVID-19, perjudicant així en teoria a les esquerres?





Les respostes, aquest diumenge a partir de les 20 hores a la cobertura especial que farà Galiciapress.