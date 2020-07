Mercadona implanta la jornada laboral de 5 dies per al personal dels seus supermercats

Mercadona ha signat amb el Comitè Intercentres d'Empresa, format pels sindicats Unió General de Treballadors (UGT) i Comissions Obreres (CCOO), la implantació a tots els seus supermercats de la jornada laboral 5+2, que entrarà en vigor el 3 d'agost del 2020.









Aquesta jornada laboral reforça el compromís de Mercadona amb l'ocupació estable i de qualitat. Així mateix, consolida el seu compromís amb la posada en marxa de mesures pioneres de conciliació laboral i familiar, que porta a terme des de fa més de 25 anys, quan va decidir iniciar el procés de convertir en fixa tota la plantilla. Va instaurar així una forta aposta per l'ocupació estable i de qualitat que, any rere any, juntament amb les aportacions de les treballadores i els treballadors, així com de la representació sindical, continua reforçant.





La nova mesura, que s'incorpora després d'haver realitzat una prova d'horaris a 31 supermercats de la companyia, permetrà a tot el personal de botigues treballar 5 dies a la setmana i tenir 2 dies de descans. A més, aquesta nova jornada laboral introdueix una iniciativa pionera en el sector, ja que totes les treballadores i els treballadors dels supermercats de Mercadona tindran 8 caps de setmana llargs a l'any (dissabte, diumenge i dilluns).





Aquesta mesura d'innovació laboral i social a Mercadona, que serà una realitat a tots els seus supermercats, és fruit del compromís de l'empresa amb la creació de valor per a la plantilla, així com de la tasca d'impuls realitzada des de l'Observatori, el diàleg fluid del qual permet estudiar i implementar propostes com les acordades avui entre Mercadona i els sindicats.





Ana Micó, secretària del Sindicat Sectorial de Comerç de la FeSMC d’UGT, ha recalcat que "des de la Unió General de Treballadors valorem positivament l'acord de modificació substancial de condicions de treball que avui rubriquem i que s'ha revelat, des del primer moment, com un referent en el sector del comerç i, en concret, en el sector dels supermercats. Estem davant la materialització del compromís que va assumir la UGT amb les treballadores i els treballadors de Mercadona i que es va portar a la negociació del conveni i es va concretar a través de l'Observatori creat per a articular la participació de totes les parts que, durant un any i mig, hem treballat per a la consecució d'aquest acord, que possibilita a les persones que treballen a Mercadona gaudir de 2 dies de descans setmanals i de 8 caps de setmana de qualitat a l'any, compostos de dissabte, diumenge i dilluns. A la UGT hem comptat amb un treball de camp intens i exhaustiu per part dels nostres delegats i delegades de Mercadona, que ens ha permès exposar les necessitats de la plantilla de manera rigorosa i argumentada”.





D’altra banda, Ángeles Rodríguez, responsable estatal de Comerç de la Federació de Serveis de CCOO, valora positivament aquesta iniciativa, ja que l’acord suposa una fita per al sector dels supermercats a Espanya. "La plantilla de Mercadona serà la primera del sector a poder tenir tres dies lliures seguits: dissabte, diumenge i dilluns. Des de l'Observatori del Conveni Collectiu venim analitzant altres possibilitats de distribució de la jornada laboral. Amb aquest acord, la plantilla de Mercadona gaudirà de 5 dies de treball a la setmana i de 2 dies de descans, amb la garantia de tenir 8 caps de setmana lliures a l'any. Per CCOO aquest acord és un exemple del que es pot aconseguir des d'una negociació amb visió de futur i demostra que en el sector del comerç es poden aplicar mesures que permetin una millor conciliació de la vida laboral i personal”.





Segons la directora de Relacions Laborals de Mercadona, Ruth García, “avui és un dia molt especial per a Mercadona perquè la jornada laboral 5+2 representa un pas molt important en la millora contínua de les condicions laborals que caracteritza la companyia des de fa més de 25 anys. Durant tot aquest temps, s’han incorporat moltes iniciatives, des d’apostar per l'ocupació estable i de qualitat a fer-ho de manera decidida per la igualtat o compartir el 25 % del benefici generat amb la plantilla, reforçar les mesures de conciliació i que el salari mínim a Mercadona sigui un 50 % superior al salari mínim interprofessional quan una persona fa 4 anys que treballa a l’empresa, cosa que actualment passa amb el 90 % de la plantilla. Estem convençuts que aquest és el camí per seguir millorant. I també, que cap d'aquestes mesures seria avui una realitat sense el nostre Model de Qualitat Total i les aportacions de les treballadores i els treballadors i dels seus representants sindicals. Són ells, sens dubte, les persones que formem Mercadona, les que contribueixen a fer que continuem avançant per estar a l'avantguarda i ser pioners en aspectes laborals i socials”.