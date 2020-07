Microsoft augura la creació a Espanya de 2 milions de llocs de treball lligats a la tecnologia en 5 anys

La multinacional nord-americana Microsoft considera que el mercat laboral espanyol serà capaç de crear dos milions de llocs de treball lligats a la tecnologia en els cinc propers anys. L'empresa creada per Bill Gates s'ha aliat amb Linkedin per presentar una iniciativa destinada a facilitar la formació gratuïta a persones aturades per aconseguir la seva adaptació a les noves tecnologies.









El projecte, que es desenvoluparà a nivell mundial, busca "facilitar l'accés a formació i capacitació en habilitats digitals a tota la població, ajudant-los a optar als treballs que demana la nova economia digital, amb especial atenció a aquells que s'han vist afectats per la desocupació com a conseqüència de la Covid-19 ".





A tot el món, aquest ambiciós projecte aspira a la creació de 25 milions de llocs de treball. Per això espera comptar amb la col·laboració de les administracions locals, nacionals i internacionals amb l'objectiu d'ajudar a el món a superar la crisi originada per la pandèmia.





Microsoft considera que una gran majoria de les empreses i administracions hauran de retardar projectes, ajornar llançaments de novetats i perdre ingressos per la seva falta d'adaptació a les novetats tecnològiques. I considera que gairebé la meitat de les empreses espanyoles té seriosos problemes per trobar els perfils digitals que necessita per modernitzar els seus sistemes de treball.





Per ajudar a les empreses a superar aquestes dificultats, Microsoft i LinkedIn oferiran diferents recursos gratuïts de formació tecnològica. En el cas de LinkedIn, s'han identificat deu itineraris formatius que responen als perfils més demandats en l'actualitat per les empreses: Administrador de TI, Analista de Dades, Analista Financer, Desenvolupador de Programari, Dissenyador Gràfic, especialista en Gestió de Projectes, Especialista en Servei a Client, Màrqueting Digital, Suport Tècnic i Vendes.





D'altra banda, Microsoft oferirà accés a la seva plataforma 'Microsoft Learn', amb prop de cent cursos gratuïts en espanyol sobre les principals tecnologies de la companyia i reduirà el preu dels seus exàmens per a determinades certificacions. Addicionalment, posa a disposició de tots els interessats, de forma gratuïta, un conjunt de formacions en Intel·ligència Artificial (IA), incloent 'AI Business School', per a decisors de negoci que volen entendre l'impacte de la IA en les seves empreses, i ' AI School ', per a aquells que volen formar-se en els aspectes tècnics de el desenvolupament d'aquestes tecnologies.