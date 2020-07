El brot de la Val d'Aran ja està "tancat", segons el Consell General d'Aran

El Consell General d'Aran ha assegurat aquest dimecres que "es dóna per tancat el brot de Covid-19 detectat a finals de juny" a la comarca de la Val d'Aran (Lleida), referint-se així als casos detectats després de la celebració de una barbacoa.









"Un cop passats els catorze dies de l'inici del brot, es considera ja controlat i tancat a l'haver-se aixecat l'aïllament domiciliari a bona part dels afectats", ha assegurat en un comunicat.





El govern aranès ha informat que, des del mes de maig fins ara, "no hi ha hagut cap persona ingressada per coronavirus" a l'hospital.





"Després de diverses informacions dels mitjans de comunicació, des del Consell General es vol precisar que la situació sanitària que es viu al Segrià no té relació amb l'actual situació a Aran", ha precisat el comunicat.





A més, ha insistit "en demanar responsabilitat i prudència, aplicant les mesures de seguretat recomanades (distància, mascareta i higiene)".