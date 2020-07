La crisi del coronavirus podria incrementar la pobresa infantil fins al 35% a Catalunya

La pobresa infantil a Catalunya podria arribar al 34,6% a finals d'aquest 2020 a causa de la crisi econòmica derivada del coronavirus, fet que suposa un augment del 6%, segons l'últim informe de l'ONG Save the Children presentat aquest dimecres i que porta per títol 'Infancia en reconstrucció'.









Save the Children ha advertit en un comunicat que, tot i que es compleixin les previsions i de cara a l'any que l'economia espanyola i catalana comencin a remuntar, les taxes de pobresa infantil a Catalunya no es recuperaran; i ha alertat que, sense les mesures adequades, "els grans perdedors d'aquesta crisi seran els nens".





La responsable de polítiques d'infància de Save the Children a Catalunya, Emilie Rivas, ha afirmat també que la pobresa infantil a Espanya ja és crònica i ha afegit que no es pot confiar que "la simple recuperació després de la crisi del coronavirus apropi les taxes de pobresa infantil a la mitjana europea ".





Per combatre aquesta situació, l'ONG ha proposat algunes mesures que considera "fonamentals" per a la protecció de la infància i l'adolescència a Catalunya, com transformar la Renda Garantida de Ciutadania de la Generalitat (RGC) en una prestació per fill a càrrec, aprofitant l'existència de l'Ingrés Mínim Vital aprovat pel Govern central.





Així, l'organització proposa reutilitzar els 380 milions d'euros anuals assignats al pressupost de 2020 de la RGC per dissenyar una nova prestació mensual destinada a aquelles famílies amb menors a càrrec que tinguin uns ingressos anuals per sota el llindar de pobresa severa autonòmic, que és de 7.320 euros.