Torra creu que cal compensar els temporers de Lleida perquè facin el confinament

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advocat aquest dimecres per compensar econòmicament els temporers que donin positiu en coronavirus perquè compleixin amb el confinament, després del brot de Covid-19 a la comarca de Segrià (Lleida) que va portar al confinament de la zona.









A la sessió de control al president de la Generalitat durant el ple de Parlament, Torra ha respost d'aquesta manera a la diputada de la CUP Natàlia Sànchez que, després de l'agraïment del president als treballadors de la fruita, li ha replicat que "els temporers no volen el seu agraïment sinó condicions de vida dignes".





Torra ha explicat que el Govern també vol impulsar ajudes a les empreses afectades pel Covid-19 perquè "puguin tirar endavant" amb el seu negoci.





A més, ha demanat que "no es criminalitzi" els pagesos i als temporers, i ha insistit que la situació d'aquest sector no és la causa del rebrot a la comarca de Segrià.





Ho ha dit en resposta a la pregunta de la diputada dels comuns Jessica Albiach que ha acusat el Govern no aplicar mesures per protegir els treballadors de la fruita i de fer recomanacions però "no obligar la empreses (fructícoles) a modificar els seus protocols ".





Ha criticat l'Executiu de Quim Torra, per no haver substituït el secretari de Salut Pública de la Generalitat Joan Guix que va deixar el càrrec el 28 de maig, i ha assegurat que el Govern no està actuant en profunditat i a temps per les "discrepàncies entre JxCat i ERC".





El president li ha replicat sorprès que Albiach posi l'accent en què les decisions de Govern es prenen "amb retard" i ha assenyalat a les decisions que va prendre el Govern central, del que formen part dels comuns, durant l'estat d'alarma.





"Que vostès, que governen Espanya i han vist el que ha passat, insinuïn que el Govern pren les decisions amb retard ... vaja tela", ha lamentat Torra.