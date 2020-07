Empresaris alerten que el pla de mobilitat de Colau pot destruir 50.000 llocs de treball

Empresaris dels sectors econòmics de Barcelona, com el comerç, el turisme, el transport i la logística, han protagonitzat aquest dimecres un acte unitari per reclamar a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que rectifiqui el seu pla de mobilitat sostenible i les mesures vials que s'han implantat arran de la crisi del Covid-19 perquè han defensat que podria comportar la destrucció d'uns 50.000 llocs de treball.









L'acte, en el qual han participat 40 organitzacions de sectors representatius de el 80% de l'activitat econòmica i que donen feina a 200.000 persones, s'ha celebrat a la seu de la patronal catalana Foment de l'Ocupació, el president del qual, Josep Sánchez-Llibre, ha criticat que Colau hagi impulsat aquest pla amb "traïdoria, nocturnitat i aprofitant el confinament" per l'estat d'alarma per coronavirus.





Ha lamentat que tots els grups municipals acceptessin reunir-se amb els representants de Foment del Treball menys Colau: "Ho lamentem profundament. No és de rebut que qui predica la participació i el diàleg no vulgui reunir-se amb els principals sectors econòmics i generadors d'ocupació".





DEMANEN UNA TAULA DE DIÀLEG

Sánchez-Llibre ha reivindicat la voluntat empresarial de promoure models sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i que permetin millorar la qualitat de l'aire, i ha expressat la predisposició dels empresaris per seure en una taula de diàleg per "fer de Barcelona una ciutat més neta i sostenible ".





Ha indicat que els canvis en política de mobilitat requereixen el consens amb els sectors afectats, una oferta alternativa i infraestructures adequades, així com una estratègia a tres anys vista, si bé "cap d'aquestes condicions s'observa".





En aquest sentit, ha reclamat no criminalitzar el vehicle privat ni a la moto de forma arbitrària, suspendre els talls i restriccions anunciades per a l'octubre i iniciar un procés de diàleg per fixar un full de ruta per als propers anys.





"Prou de perjudicar la ciutat de Barcelona. Sempre ha estat una ciutat oberta i dialogant amb una gran visió de futur. Vostè, Colau, està ofegant la seva vitalitat amb obsessions sectàries i ideològiques", ha dit.





També han participat en l'acte el president de Foment Comerç, Roger Gaspa; el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Mestre; la vicepresidenta de Foment i fundadora de SocialCar, Mar Alarcón; el president de Gremi de l'Motor, Jaume Roura, i el president de la Comissió de Transport i Logística de la patronal, Josep Maria Martí, i tots ells han finalitzat la seva intervenció amb un "alcaldessa, pacti i rectifiqui".





"Cada dia ens llevem pensant quina serà l'ocurrència de l'alcaldessa Colau. Per què un sector que hem ajudat tant a aquesta ciutat no és digne perquè ens rebi?", Ha dit Gaspa, que ha criticat la unilaterialitat de Colau a la presa de decisions.





Ha carregat contra les mesures anunciades per a l'octubre al coincidir amb la campanya de Nadal: "Encara més restriccions per venir a el centre a comprar? Diguem que no vinguin a comprar i tanquem directament".





Martí ha demanat facilitar l'experiència del turista, "i per a això cal permetre als autocars poder estacionar per deixar-los i no cobrar taxes per això", pel que ha reclamat retirar la zona blava bus.





També ha apostat per dissenyar un model de distribució urbana de mercaderies basada en micropunts de distribució urbans on la mercaderia arribi en horari nocturn amb vehicles sostenibles i es distribueixi en horari comercial, i en afavorir una cultura de recollida davant de l'entrega a domicili davant el auge de el comerç electrònic.





Des del sector hoteler, Mestre ha considerat contradictori que es busqui un turisme de més qualitat i no se li donin facilitats: "Com li podem dir que el taxi li deixi dues o tres poma més enllà de l'hotel? No ho entendria ningú".





CIUTAT DEL "PINTA I ACOLOREIX"

Alarcón ha recordat que Barcelona és capital europea de mobilitat urbana, el que passa per una mobilitat multimodal, accessible i sostenible des d'una perspectiva innovadora: "No obstant això, tenim la ciutat del pinta i acoloreix", ha dit en al·lusió a les marques gràfiques pintades als carrers i que, segons ha dit, la gent no entén.





"No tenim res en contra de la bici. Necessitem micromobilitat, però també transport públic, cotxe compartit i privat. I el drama és que hem arribat a aquest punt amb un diàleg pràcticament inexistent", ha assegurat.





Finalment, des del Gremi del Motor, Roura ha expressat la seva preocupació per les mesures impulsades pel govern de Colau contra el cotxe i la moto de forma indiscriminada i poc respectuosa, en les seves paraules: "A més, hem perdut Nissan i no han mogut ni un dit. Ens preocupa i molt ".