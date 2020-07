La signatura d'exemplars el Dia del Llibre només es farà amb cita prèvia

El Govern de la Generalitat ha fet públiques les estrictes normes de seguretat que hauran de seguir els ciutadans en el popular Dia del Llibre. A més de l'ús obligatori de la mascareta, una de les principals novetats és que la signatura d'exemplars de llibres pels seus autors només es podrà fer amb cita prèvia.









Aquestes normes, aprovades pel Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya (Procicat), estipulen que la Diada comptarà amb la participació exclusiva dels professionals del llibre i de la rosa. És a dir, adéu als centenars de parades de vendes de roses o de llibres amb què milers d'estudiants intentaven guanyar alguns diners.





Aquestes normatives han estat aprovades per controlar la delimitació de les parades de venda s de llibres i roses, de manera que es pugui garantir la distància social i es puguin realitzar controls de seguretat i higiene.





A més, la normativa insta els ciutadans que acudeixin als llocs de venda de llibres o roses més pròxims al seu domicili, per evitar desplaçaments innecessaris que posin en risc el control de l'epidèmia. Per això, es controlarà l'accés als establiments i l'aforament en el seu interior per evitar aglomeracions.





SIGNATURES SOTA CONTROL

Una de les novetats és que la signatura de llibres per part dels autors només es podrà fer amb cita prèvia. Durant els dies previs al 23 de juny, data en què se celebrarà el Dia del Llibre, s'anirà informant de les signatures dels llibres, que hauran de ser demanades prèviament. Els exemplars es podran recollir a les llibreries des de dilluns anterior al 23 de juliol. Està previst que durant el mateix dia 23 s'anunciï amb temps la graella de les signatures i, per evitar aglomeracions, les cues no podran ser superiors a 30 persones.





Les parades que es posin a la ciutat de Barcelona han d'estar situades el més proper possible a la llibreria. També es disposarà d'una ubicació a la zona central de passeig de Gràcia, que estarà assenyalada per zones per controlar els accessos i evitar les aglomeracions.