La majoria dels tractaments amb fàrmacs per a la fibril·lació auricular podrien evitar-se

El 80% dels tractaments farmacològics per a la fibril·lació auricular podria evitar-se amb tècniques d'intervencionisme han destacat experts, que recorden que la fibril·lació auricular és la segona arítmia més freqüent.





A diferència de les extrasístoles -que constitueixen l'arítmia més comú i que es caracteritza per canvis aïllats en els batecs del el cor- "la fibril·lació auricular produeix palpitacions ràpides i irregulars de més durada (des de minuts a dies) i la importància de la seva ràpida detecció i tractament radica que són la causa més freqüent d'ictus. És un tipus d'arítmia la freqüència augmenta amb l'edat, i també té major prevalença en pacients hipertensos, diabètics i amb patologia cardíaca prèvia ", afirma el doctor José Luis Colomer, cardiòleg de Vithas Aigües Vives.





Una arítmia cardíaca és una afectació del ritme cardíac normal, que es manifesta habitualment per alteracions en el pols arterial. Engloba tant els ritmes lents -o arítmies hipoactivas, que poden ser subsidiàries de teràpia amb marcapassos en cas de ser severes i sintomáticas- com els ritmes ràpids, o arítmies hiperactives, que poden tractar-se amb fàrmacs antiarítmics o mitjançant tècniques d'intervencionisme cardíac.





"La majoria no comporten un risc vital, però algunes, i aquí rau l'interès en que siguin valorades per un cardiòleg, poden ser greus ja que constitueixen el mecanisme que causa molts dels casos de mort sobtada. En qualsevol cas la població ha de saber que avui dia els cardiòlegs tenim la capacitat de diagnosticar-les i tractar-les amb una alta taxa d'èxit, fins i tot les més complexes d'elles, com les canalopaties genèticament heretades ", afegeix.





Els estudis d'electrofisiologia, realitzats en sales d'hemodinàmica, són capaços de detectar per senyals elèctrics els focus de fibril·lació auricular i actuar-hi. Vithas València octubre 9 compta amb especialistes en electrofisiologia i cardiologia intervencionista, així com amb la tecnologia i instal·lacions, necessaris per eliminar els punts en què es produeix la fibril·lació auricular o en zones que resulten imprescindibles perquè es mantinguin.





"Fem servir tècniques de radiofreqüència, també de crioablació", puntualitza el doctor Joaquim Osca, que destaca que el resultat d'aquest tipus d'intervencions en el control de l'arítmia permet, en la majoria dels casos, retirar gradualment el tractament farmacològic. "Entorn de el 80% dels pacients retiren totalment la seva medicació", afirma.





AUGMENT DE ARÍTMIES

La incidència d'arítmies ha augmentat en les últimes dècades de forma significativa. "Tenim diversos fets que expliquen en part aquest increment, l'augment de l'expectativa de vida, la major supervivència de pacients cardiòpates, però també altres com l'estrès i probablement el tipus d'alimentació o la contaminació", afegeix Colomer.





Les arítmies més freqüents són les anomenades extrasístoles. "Les pateix la pràctica totalitat de la població, i passen, generalment, desapercebudes", explica Colomer. Quan donen símptomes dels pacients les descriuen com "una espècie de bombolla que els puja de l'estómac, o" com un tomb al cor "i són motiu de preocupació perquè són molestes i produeixen alarma al pacient al tenir la sensació que li falla el pols. no obstant això, "solen ser benignes i en un gran percentatge dels casos no requereixen tractament".