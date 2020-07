Sánchez assegura que Pablo Iglesias té la seva "màxima confiança"

El president de Govern central, Pedro Sánchez, ha traslladat la seva "màxima confiança" al vicepresident Pablo Iglesias en el 'cas Dina' i ha defensat que la coalició amb Unides Podem "està soldada" i la legislatura durarà quatre anys.









En una entrevista a 'eldiario.es' i 'InfoLibre', Sánchez ha evitat pronunciar-se sobre la possible imputació del líder d'Podem i ha demanat deixar "treballar primer a la justícia", cosa que considera fonamental.





"El vicepresident Iglesias té la meva màxima confiança", ha subratllat el president, que ha indicat que també la tenen "tots i cadascun dels membres de Govern central".





En la mateixa línia, el cap de l'Executiu ha rebutjat que s'iguali al seu soci de Govern amb l'extrema dreta per defensar un govern de concentració nacional de PP, PSOE i Ciutadans.





"No és una comparació certa. Unides Podem és filla de [Juliol] Anguita i néta de [Santiago] Carrillo. La ultradreta, filla de Blas Piñar i no direm néta de qui. Les cultures, tradicions i història de les dues organitzacions són completa i diametralment diferents ", ha indicat.





Finalment, davant de les crítiques d'Esglésies a periodistes i mitjans de comunicació, Sánchez ha emfatitzat que el Govern defensa la llibertat de premsa i he eludit entrar en valoracions a l'respecte.





"Al llarg de la meva trajectòria política he estat objecte de bons, no tan bons i pèssims comentaris per part dels mitjans de comunicació. No he entrat mai a valorar-los. Tampoc ho faré respecte a un company de Govern central", ha conclòs .