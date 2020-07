Vuit detinguts a Barcelona per estafes en línia amb mascaretes i tests de Covid-19

Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han detingut a la província de Barcelona a vuit persones per presumptament cometre més de 80 estafes en línia en compres per Internet de mascaretes sanitàries, proves diagnòstiques de coronavirus i altres objectes com patinets elèctrics.









Els dos cossos han explicat en un comunicat conjunt aquest dijous que els sospitosos posaven anuncis en pàgines web, per al que usaven "una potent infraestructura i es valien d'amplis coneixements informàtics" per atraure les víctimes interessades en els productes.





Al web s'oferia pagar amb targeta bancària o per transferència: un cop fet l'ingrés, l'enviament del producte "en un alt percentatge de casos" mai es feia, excusant-se en els períodes d'enviament.





També publicitaven la "compra amb reserva", que suposadament podia implicar un estalvi del 60% al comprar amb anticipació i, quan els clients reclamaven el producte, al·legaven problemes logístics o amb els proveïdors.





En canvi, quan sabien que la víctima havia denunciat el cas davant la policia, els contactaven per tornar-los els diners, de manera que, al declarar davant el jutge, mostraven els justificants de la devolució, "provocant d'aquesta manera el sobreseïment de les actuacions ".





COMPTES BLOQUEJADES





La investigació ha identificat a 84 persones víctimes de l'estafa, amb una quantitat total de 175.000 euros defraudats.





El jutge instructor ha acordat bloquejar sis comptes bancaris vinculats al cobrament d'aquests productes, entre elles la del principal investigat, que contenia 50.000 euros.