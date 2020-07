Illa informa sobre 73 brots actius a Espanya però considera que és "normal" en aquesta fase

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que hi ha actualment 73 brots actius a Espanya, encara que els que més li preocupen són els de la comarca del Segrià (Lleida), i el de A Mariña (Lugo). No obstant, ha afirmat que l'aparició de brots és "normal" dins de la fase de la nova normalitat.









"Les mesures que s'han pres són les adequades i van fent efecte", ha explicat en una entrevista a Antena 3, on a més ha destacat que els rebrots de coronavirus que han requerit d'"una actuació contundent han estat els d'Aragó, el d'A Mariña i a la comarca de Segrià ", unes mesures que han estat seguides pel ministeri i ha qualificat de" valents ".





"Em consta que s'han pres les mesures necessàries i em consta que s'han fet esforç per tenir les capacitats assistencials i de vigilància necessàries", ha assenyalat el ministre, que ha afirmat contundent que davant el rebrots és "clau" la detecció precoç, i "l'actuació contundent per tallar-".





"Cal mantenir la guàrdia alta, cal mantenir el respecte al virus, cal seguir insistint a la població que el virus està entre nosaltres i que hem d'aprendre a conviure amb ell fins que tinguem un tractament eficaç o una vacuna", ha indicat.





ESTAT D'ALARMA: "NO HI HA CAP PREVISIÓ"

Així mateix, ha assegurat que "no hi ha cap previsió" que el Govern torni a declarar l'Estat d'Alarma, principalment perquè s'ha pogut veure que "les CCAA té capacitats per decretar confinaments quirúrgics en zones limitades". Tot i això, ha afegit, "si es donés el cas d'una transmissió descontrolada i necessitéssim limitar d'una manera molt dràstica la mobilitat, que és un dret fonamental, en diverses zones d'Espanya, ja sabem que hi ha un instrument que ha estat eficaç" .





Segons les últimes dades del coronavirus a Espanya, s'han registrat en l'última jornada 257 nous positius de Covid-19, en comparació amb els 124 notificats dimarts, el que situa en 252.513 les persones que s'han infectat des de l'inici de la pandèmia .





Pel que fa a l'ús de mascareta Illa ha subratllat que aquesta mesura de protecció ja és obligatori a tot Espanya des de l'entrada en vigor del real decret que regeix la nova normalitat a l'Estat "quan es garanteixi una distància de metro i mig". "Si algunes comunitats autònomes volen reforçar aquest missatge i volen especificar alguns casos més, no em sembla malament", ha dit en referència a Catalunya i Ordizia (Guipúscoa).