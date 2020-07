CCOO i UGT exigeixen responsabilitats per l'accident mortal a la planta química del grup Iqoxe

CCOO i UGT han exigit a l'administració celeritat en la investigació per aclarir les causes de l'accident mortal que va tenir lloc aquest dimecres a la planta de Emulsions polimèriques, del grup Iqoxe, a Vila-seca (Tarragona), i prendre les mesures oportunes per depurar les possibles responsabilitats de l'accident.









Aquest dijous, els dos sindicats han reclamat a la direcció d¡Iqoxe que s'extremin les mesures de seguretat a la planta d'emulsions per evitar que es produeixin nous accidents.





José Manuel Martín, secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, assegura a Catalunya Press que els sindicats de treballadors porten mesos denunciant que "al polígon, tot i que té la seva seguretat, s'està instal·lant la precarietat i això està incidint en temes de seguretat ".





Els sindicats han convocat una concentració de delegats aquest divendres davant la planta de Iqoxe de la Canonja (Tarragona) per condemnar l'accident, exigir més seguretat i manifestar el seu condol i suport als companys de la víctima.





L'accident s'ha produït cap a les 8.00 hores quan, per causes desconegudes, l'operari, de l'empresa Dominion i subcontractat per Emulsions polimèriques, es va precipitar des d'uns 10 metres a la planta de Vila-Seca d'aquesta última. L'empresa per a la qual treballava la persona que va morir no era la que porta el manteniment del muntacàrregues. "Creiem que hi va haver un incident amb el muntacàrregues i se li va ordenar a ell que treballés", explica José Manuel Martín, que també diu que el tema està pendent d'investigació. "Volem saber quines mesures de seguretat van fallar perquè aquesta persona caigués pel muntacàrregues".





Les organitzacions sindicals han recordat que es tracta del cinquè mort en accident que es produeix als polígons petroquímics de Tarragona en l'últim any i mig, pel que veuen vigents les reivindicacions que van motivar la vaga a la petroquímica del passat 19 de febrer. A més, han posat èmfasi que, si bé la crisi del coronavirus s'ha endut molts recursos i atenció, els treballadors són els grans perjudicats. "L'empresa ha d'exercir la seva responsabilitat. Sabem que el covid és el covid, que ha desviat recursos i atenció, però els problemes segueixen estant allà", assegura Martín.





Des dels sindicats també denuncien que un 40% de la plantilla prové d'empreses contractistes, que són les primeres a patir ERTO i les que ofereixen pitjors condicions per als seus treballadors.