JxCat rebutja l'esmena d'ERC al Parlament per a reactivar la taula de diàleg

El vicepresident de Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha justificat aquest dijous el rebuig a una esmena d'ERC que demanava reactivar la taula de diàleg amb el Govern al qüestionar la viabilitat i la "utilitat" de la trobada si no hi ha unes garanties prèviament acordades entre les parts.









L'esmena, que els republicans volien introduir en una moció de JxCat sobre les perspectives de l'autogovern després de la crisi del coronavirus, recull "la necessitat de construir una solució democràtica basada en l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia, a través de la reactivació urgent i immediata de les reunions bilaterals dels governs català i espanyol a la taula de diàleg".





La diputada d'ERC Raquel Sans ha lamentat que JxCat no hagi inclòs l'esmena perquè la taula de diàleg "és l'única eina que hi ha per resoldre el conflicte polític, i no cal deixar que una imminent convocatòria d'eleccions la debiliti".





Per Sans, l'Estat no és una solució per al present dels catalans, després acusar-lo de manca de col·laboració i d'imposar decisions durant la crisi sanitària, el que sí ha compartit Costa, que ha assegurat que "centralisme i mala gestió van junts" .





Després de reiterar que si Catalunya hagués estat independent ho hagués fet millor durant la pandèmia, Costa ha defensat que "la situació de dèficit democràtic, de discriminació econòmica i d'absoluta manca de garanties de l'autogovern dins de l'Estat són causes que justifiquen parlar d'independència, lluitar per la independència i reprendre el camí de la independència ".





CUP: EL MATEIX QUE PUJOL

El diputat de la CUP Carles Riera ha reivindicat que l'independentisme no ha de tenir "cap complex per parlar d'independència perquè el marc de el Govern és exèrcit, Guàrdia Civil i la bandera espanyola", però ha acusat JxCat i ERC d'utilitzar una retòrica independentista i una praxi autonomista, el que mateix que feia l'expresident Jordi Pujol, ha dit.





Sobre la taula de diàleg, Riera ha constatat que no preveu parlar de el dret a l'autodeterminació, per la qual cosa no creu que tingui cap utilitat.





PSC I CatECP

Segons el diputat de PSC-Units Ferran Pedret ha acusat JxCat de dur a Parlament una moció que desmenteix, segons la seva opinió, les paraules de el president de la Generalitat, Quim Torra, que no han aprofitat la pandèmia per defensar la independència: " amb aquest text fan emergeixen tot el relat de la dreta nacionalista catalana ".





Des CatECP, el diputat Marc Parés ha presentat la taula de diàleg entre governs com un "avanç" que ha estat possible -ha assegurat-- gràcies a el Govern de PSOE i Unides Podem, i ha cridat a combinar una estratègia de el pragmatisme a Catalunya, amb reformes puntuals, i l'estratègia de la mobilització per aconseguir canvis, destacant que només serà possible amb grans consensos.





Per al diputat de Cs Nacho Martín Blanco, ha lamentat que els independentistes vulguin presentar a Espanya com un estat poc democràtic, ha reivindicat la figura de l'expresident de Govern Felipe González per haver modernitzat el país i pel que va fer en pro de la concòrdia i convivència dels seus ciutadans, i ha assegurat que la "major regressió democràtica" va ser el viscut al Parlament al setembre de 2017.





El diputat de PP Daniel Serrano ha acusat JxCat de ser els "hereus de Jordi Pujol", i creu que el Govern ha donat mostres la seva incompetència, ha dit, durant la crisi sanitària.