Aquest 9 de juliol segueix l'actualitat de la mà de Catalunyapress

1. Estem molt pendents dels brots de COVID-19 que ens preocupen i inquieten a tots.





La notícia que més ha ensombrit el dia ha estat conèixer la primera mort a Lleida pel rebrot de coronavirus mentrestant a Catalunya registra tres nous brots a Tarragona i han estat cancel·lats els casals de Reial Club de Polo de Barcelona per un nou brot .













A més hi ha 82 persones hospitalitzades per Covid-19 a Lleida i l'OMS s'ha posat, molt seriosa, i demana cooperació ja que "no es pot vèncer aquesta pandèmia com un món dividit









Davant tot això el ministre Illa ha informat sobre 73 brots actius a Espanya que ell considera normals en aquesta fase .













Però encara hi ha més! Perquè aquest dijous ha hagut Vuit detinguts a Barcelona per estafes en línia amb mascaretes i tests de Covid-19 Increïble però cert !.









La bona noticia l'ha posat el CSIC que ja té a punt una de les seves vacunes contra el coronavirus





2. Sobre les residències hi ha molt a escriure. Avui s'ha sabut que la Fiscalia manté 27 investigacions penals a residències a Catalunya . En aquesta foto pots veure a familiars de residents morts en els centres per #Covid19.









3. A la política nacional Sánchez assegura que Pablo Iglesias té la seva "màxima confiança" , tot i que el "run-run" indica que pot haver-hi una remodelació de govern a partir de setembre quan tornem tots d'aquestes merescudes vacances. ¡Benvolguts lectors !.









I al PARLAMENT..... JxCat ha rebutjat l'esmena d'ERC per reactivar la taula de diàleg Perquè aquests dies la casa de tots els catalans fa fum.





















4. En l'apartat de successos ha estat detinguda una dona per matar la seva parella a punyalades a Manacor













... I .CC.OO. i UGT han exigit a l'administració celeritat en la investigació per aclarir les causes de l' accident mortal que va tenir lloc aquest dimecres a la planta de Emulsions polimèriques, del grup Iqoxe, a Vila-seca (Tarragona) , i prendre les mesures oportunes per depurar les possibles responsabilitats de l'accident.













5. I per als més curiosos o curioses, no us perdeu aquest reportatge. Hi va haver vida a Mart? Estats Units, UEA i la Xina volen saber la resposta





















PER CERT. .... aquest dijous tenim bones notícies, d'aquestes, que fan molta il·lusió explicar-les. Un article de Catalunyapress va ser seleccionat per a les proves d'accés a la Universitat d'aquest 2020. A tots els que esteu d'exàmens aprofitem l'ocasió per desitjar-vos les millors notes.

















