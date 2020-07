L'Audiència Nacional jutjarà als tres jihadistes implicats en els atemptats de Catalunya el 2017

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha acordat aquest dijous l'obertura de judici oral contra Mohamed Houli Chemal, Driss Oukabir i Said Ben Iazza, els tres presumptes membres de la cèl·lula terrorista que va cometre els atemptats de Catalunya a l'agost de 2017.





En l'acte, la Secció Tercera confirma la conclusió el sumari pels delictes que va incloure el jutge instructor en el seu acte de processament, que són integració en organització terrorista, fabricació, tinença i dipòsit d'explosius i delicte d'estralls en grau de temptativa.





D'aquesta manera, el tribunal que presideix el magistrat Alfonso Guevara rebutja la pretensió d'algunes acusacions particulars i de les dues populars --la Associació de Víctimes del Terrorisme (AVT) i l'Associació 11-M Afectats del terrorisme-- de tornar el sumari al jutge perquè processés també als imputats pels 16 assassinats que va cometre la cèl·lula a la Rambla de Barcelona ia la localitat de Cambrils (Tarragona).





NO HI HA INDICIS QUE coneguessin els NOUS PLANS

L'instructor reconeixia en el seu acte de processament que l'objectiu de la cèl·lula terrorista a la qual suposadament pertanyien els tres imputats era el de cometre diversos atemptats mitjançant l'ús de l'explosiu que estaven fabricant en l'habitatge d'Alcanar (Tarragona), però l'explosió que es va produir el 16 d'agost en aquest lloc "va frustrar i va impossibilitar la possibilitat de seguir endavant amb els plans terroristes traçats".





Així, el magistrat concloïa que no hi ha indicis que Houli, Oukabir i Iazza haguessin conegut o participat en els nous plans delictius adoptats per la resta dels integrants de la cèl·lula, tots ells abatuts després de la comissió dels atemptats.





La Sala rebutja la pretensió de les acusacions d'incloure els assassinats explicant que quan finalitza la investigació impera el principi acusatori i s'ha de garantir la "necessària imparcialitat" de la sala sentenciadora, per aquest motiu "excepte clamoroses omissions" de fets imputables, "no s'hagi de fer ús de la facultat d'ordenar el processament o l'ampliació de la mateixa mitjançant l'atribució als processats de fets que no els van ser imputats en l'acte del jutjat ".





Perdrien la seva IMPARCIALITAT

Els magistrats recorden que en l'ordre de processament l'instructor va excloure expressament la participació dels tres processats en els fets esdevinguts a Barcelona o Cambrils i que si el tribunal ordenés ampliar a aquestes imputacions estarien valorant encara provisionalment els indicis racionals de criminalitat, el que els faria perdre la necessària imparcialitat.





"En definitiva, la Sala no va a ordenar el processament de Mohamed Houli Chemlal i de Driss Oukabir pels fets de Barcelona a la tarda el 17 d'agost de 2017, ni pels esdevinguts a Cambrils a primera hora del el 18 d'agost de 2017 , el que no exclou que, tant en la recerca de la veritat material com amb vista a la reparació de les víctimes i, a més, per establir la participació que en els altres fets compresos en l'factum de l'ordre de processament hagin pogut tenir els processats les conclusions de les parts acusadores els comprenguin ", indica l'acte.





No obstant això, la Sala obre la possibilitat en la seva resolució al fet que els escrits de conclusions de les acusacions sí puguin incloure altres delictes estralls terroristes consumats i assassinats en temptativa o lesions de caràcter terrorista pels fets ocorreguts un dia abans a l'explosió de la casa d'Alcanar, on la cèl·lula emmagatzemava bombones de butà com a part del seu pla per atemptar.





El tribunal argumenta que la prohibició d'incloure en l'escrit de conclusions fets que no han estat objecte d'imputació als processats no condueix a l'exigència d'una exactitud fàctica entre la resolució inculpatòria i l'acusació.





Per això, sempre que les qualificacions no siguin sobre fets no imputats poden variar i comprendre possibles concursos, per la qual cosa el tribunal recull les diferents alternatives de les acusacions, entre elles les possibles conseqüències lesives, personals i materials de l'explosió del material emmagatzemat en la casa d'Alcanar que podria suposar l'existència d'un concurs de delictes com entenen diverses de les acusacions personades.





En el mateix sentit, la interlocutòria de la Secció Tercera explica també la possibilitat que les acusacions imputen a Said Ben Iazza delictes per integració o simple col·laboració en el seu escrit de conclusions.