José Pablo López, de Telemadrid, ha estat elegit nou president de la FORTA

La Federació d'Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics (FORTA) ha anunciat aquest dijous el nomenament de director general de Ràdio Televisió de Madrid (RTVM), José Pablo López, com a nou president de la federació.













José Pablo López (Màlaga, 1977) és llicenciat en Periodisme per la Universitat San Pablo CEU i en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, segons ha destacat l'entitat.









Va ser director d'Assessoria Jurídica i adjunt a Direcció General de laSexta entre 2005 i 2010. Posteriorment, al novembre de 2010 va ser designat com a nou director general de Tretze, posició que va ocupar fins a desembre de 2016.





Al gener de 2017 va ser elegit director general de Ràdio Televisió de Madrid, sent el primer dirigent de la corporació pública elegit per consens entre els partits polítics de l'Assemblea de Madrid.





López succeeix en el càrrec a partir d'ara a Juande Mellado (Canal Sud - RTVA), que ha estat a el front de FORTA durant els últims sis mesos. La gestió realitzada per l'anterior president ha estat valorada de manera per la Junta General, tenint en compte a més "el difícil període que ha suposat la crisi generada per la pandèmia".





Així mateix, la Junta General ha donat també la benvinguda a José Pablo a la presidència de la Federació i li ha mostrat el seu suport perquè doti de continuïtat i reforci la tasca que es realitza des de la Federació per posar en valor l'important paper dels serveis audiovisuals públics autonòmics.