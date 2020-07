Sanitat exterior notifica Madrid els dos primers casos de Covid arribats a Barajas

Sanitat exterior, dependent del Govern central, ha comunicat a Madrid la detecció dels dos primers casos positius de coronavirus en els controls que es realitzen a l'aeroport de Barajas i que se sumen als més de 32 'importats' que s'han localitzat en el sistema sanitari madrileny.









Així ho ha detallat el conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que ha advocat per establir per visitant procedents de països amb una situació epidemiològica "molt complicada" un sistema que permeti supervisar "amb molta cautela" la seva estada, insistint a més en la realització de PCR en origen i realitzar test "aleatoris" depenent de la procedència del vol.





"Hem d'arribar a detectar el major nombre de casos i en les peticions que hem fet a l'Ministeri, i entenem que és senzill i és fàcil de complir, que és fer una prova (PPCR) en origen", ha afegit per afegir que la Comunitat de Madrid també vol, a part d'aquestes mesures, que els visitants siguin també més actius a l'hora de contactar amb els serveis sanitaris.





En declaracions a l'Assemblea, Escudero ha explicat que a la Comunitat, amb "tota la prudència", no hi ha cap rebrot excepte el detectat en l'entorn d'una empresa a Madrid capital, que està controlat.





Per controlar el virus i prevenir la transmissió, la Comunitat de Madrid realitza ja fins a 15.000 proves PCR, el que és una "bona inèrcia de treball" que permet detectar casos encara que siguin asimptomàtics, ha detallat també en declaracions a Telemadrid.





"L'objectiu és seguir creixent en aquest nombre de PCR", ha emfatitzat Escudero, en referència al fet que s'aconsegueix amb això localitzar persones asimptomàtiques, per recalcar que també els tècnics de salut pública fa seguiment de fins a 7.000 persones considerades contactes de casos Covid -19.





No obstant això, el conseller de Sanitat ha subratllat que la major cautela s'ha de desplegar sobre els casos importats que recalen a l'aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas i, per això, insisteixen al Govern central a augmentar els controls.





La setmana passada es van detectar pos el servei sanitari madrileny més de 32 casos de persones que van arribar a Madrid per Barajas i més control evitarà contagis i una detecció precoç d'infectats, una cosa "clau".





En conseqüència, el conseller de Sanitat ha desgranat que augmentar aquesta supervisió a l'aeroport és "una cosa senzilla" que beneficiarà tant a Madrid com al conjunt de país.





"Insistim una cosa que s'ha de vigilar molt que són els casos importats. Tot el que vingui per Barajas cal tenir molta cura i tenir més control sobre això, la setmana passada hem detectat més de 32 casos a la nostra xarxa assistencial", ha desgranat el titular de la Sanitat madrilenya.





Per a això, ha advocat per realitzar PCR al país d'origen, amb reciprocitat per a aquells madrilenys que vulguin desplaçar-se a l'estranger, desplegar test aleatoris a l'aeroport i un sistema de major cautela per als visitants de països amb major impacte de l'Covid-19.





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va anunciar que el Govern regional ha presentat un recurs d'alçada contra la resolució emesa pel Ministeri de Sanitat sobre els controls als aeroports davant el coronavirus al considerar-los "insuficients".





Aquest recurs, presentat per la Conselleria de Sanitat, i dirigit al secretari general tècnic del Ministeri de Sanitat, va contra la Resolució de 29 de juny de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.