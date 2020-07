Digues-me d'on véns i et diré què seràs de gran

Espanya és un dels països on l'origen familiar marca més en el futur de les persones. Així mateix ho denuncia un estudi realitzat per l'Observador Social de la Fundació La Caixa, realitzat pels investigadors Gosta Esping-Andersen, de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, i Jorge cimentada, del Max Planck Institute fur Demographic Research, que analitza l'estat de la meritocràcia en 21 democràcies avançades.









En totes elles, segons els autors, els fills dels pares amb estudis superiors tenen més possibilitats d'acabar en posicions socials elevades que aquells els progenitors no tenen aquest nivell educatiu, i estan més protegits d'acabar en posicions socials baixes, ha informat aquest dijous la Fundació la Caixa en un comunicat.





No obstant això, els autors apunten que hi ha considerables diferències en la influència de l'origen familiar sobre les oportunitats d'ascens o descens social: als països nòrdics, Canadà i Països Baixos la mobilitat està menys condicionada per la classe social, mentre que Espanya i Itàlia són els països on l'efecte de l'origen social és més marcat.





A Espanya, els fills d'universitaris tenen 23,5 punts més de probabilitats d'accedir a posicions socials altes que els fills de pares sense estudis, ha subratllat fonamentada.





L'estudi 'Què influeix més en la posició social d'una persona, les seves habilitats o el seu origen familiar? 'També assenyala l'existència d'un' terra de vidre 'present en tots els països que protegeix els fills d'orígens més avantatjats de descendir en l'escala social.





D'aquesta manera, a Espanya, els fills d'universitaris tenen moltes menys probabilitats --24,3 punts de diferència-- d'acabar en posicions socials baixa es que els fills de persones sense estudis, un fenomen que passa fins i tot quan els fills d'universitaris tenen baixes habilitats cognitives i no cognitives, "una cosa que hauria de ser més influent en la seva posició social si és completament meritocràtic".









L'informe assenyala que, sigui quin sigui l'origen social familiar, els que tenen més possibilitats d'ascens social són les persones amb altes habilitats cognitives --llenguatge, atenció, memòria-- i no cognitives, seguides d'aquells individus amb altes habilitats no cognitives - Motivació, iniciativa i ambició individual--, encara que tinguin nivells relativament baixos d'habilitats cognitives.





Cimentada ha assegurat que la mobilitat ascendent "no és impossible", i ha dit que els més mal situats són aquells que tenen habilitats cognitives com no cognitives baixes.