La ministra Nadia Calviño perd la votació per presidir l'Eurogrup

Nadia Calviño ha perdut la votació per presidir l'Eurogrup. La vicepresidenta tercera de Govern i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital de Govern Pedro Sánchez ha caigut tot i comptar amb el suport de les grans economies europees, com Alemanya, França, Itàlia i Espanya.









El guanyador i nou president de l'Eurogrup ha sigut el ministre irlandès de Finances Paschal Donohoe, que s'ha imposat en la segona votació a la ministra espanyola.





La candidata espanyola ha guanyat amb claredat la primera votació. En aquesta s'ha quedat a un sol vot de l'elecció, sumant 9 dels 19 possibles, mentre els seus dos rivals, Donohoe i el luxemburgés Pierre Gramegna han obtingut cinc vots cadascun. És a dir, a la ministra espanyola només li calia sumar un vot en la segona ronda per sortir escollida.





No obstant això, les coses no han sortit bé per Calviño i Donohoe ha sumat els vots que en la primera ronda s'havien anat al candidat luxemburguès. Es dóna la circumstància que els països que han donat suport a Calviño sumen el 80% del PIB de la Unió Europea.





A més, l'espanyola comptava a favor amb que alguns dels arguments defensats pel ministre irlandès no són agraden molt a les grans economies europees. Donohoe justifica la baixa fiscalitat del seu país per atreure empreses, amb evident perjudici per a altres economies, i s'oposa a la taxa Google, que defensen els grans països de la Unió.