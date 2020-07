La majoria dels nous casos diagnosticats de Covid-19 són asimptomàtics

Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha reconegut que la gran majoria dels casos detectats en el nostre país en els últims dies són asimptomàtics. Del total de casos diagnosticats com a positius després de les proves realitzades, el 60% són persones que no han presentat cap dels símptomes associats a la malaltia.





Després de reconèixer que és possible que un percentatge baix dels asimptomàtics acabin presentat algun símptoma, Simó ha assegurat també que a les zones on s'han detectat brots s'ha comprovat que el percentatge d'asimptomàtics és encara més gran i arriba al 70%.





El total de contagiats a Espanya durant els últims set dies ha estat de 2.491, 241 en les últimes 24 hores. A més, en l'última setmana el nombre de morts ha pujat a deu persones, un d'ells, a Lleida, en les últimes 24 hores.





Respecte a les dades setmanals, l'expert de Sanitat ha assegurat que s'han notificat un total de 49.210 casos sospitosos, amb alguna simptomatologia. D'ells, se'ls ha fet una prova PCR entre el 96,5 per cent i el 97,5 per cent de tots els casos sospitosos.





Fernando Simón s'ha referit als principals brots que hi ha hagut al país i ha reconegut que el de Lleida segueix sent el més preocupant. "No sabem si el brot de Lleida està controlat, tot i que sí puc dir que les mesures que s'han pres han estat valents".