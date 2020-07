El PSOE dóna suport a Calviño després de la seva derrota mentre Podem opta pel silenci

Diversos ministres del PSOE han traslladat aquest dijous el seu suport a la vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, després de no haver estat escollida com a presidenta de l'Eurogrup, davant el silenci dels membres de Unides Podem a l'Executiu.









Tot i que Calviño estava considerada com la favorita i comptava amb el suport de les tres majors economies de la moneda comuna (Alemanya, França i Itàlia), finalment ha estat superada pel ministre de Finances d'Irlanda, Pascal Donohoe, que es convertirà en el nou president de l'Eurogrup.





La ministres socialistes, amb Pedro Sánchez al capdavant, han traslladat missatges d'afecte i ànim a la seva companya de gabinet, amb mostres de "orgull" per comptar amb ella a l'Executiu, encara que cap dels membres de Podem en el govern de coalició s'ha pronunciat després de la no elecció de la seva companya a la Presidència de l'Eurogrup.





"Europa necessita de l'aportació i lideratge de persones com tu, Nadia. És un orgull comptar en el Govern amb el teu infatigable treball per consolidar l'economia i garantir el futur de la UE", ha escrit el president de l'executiu en un missatge a Twitter en el que ha felicitat al vencedor, amb qui Espanya treballarà "junts en una reconstrucció justa i inclusiva".





La vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, ha destacat que a l'Executiu estan "molt orgullosos" de tenir Nadia Calviño i de la feina que "exerceix i continuarà exercint" a l'Executiu, mentre que la vicepresidenta quarta, Teresa Ribera, ha destacat la ministra econòmica com "una extraordinària dona, lluitadora, lluitant per una recuperació justa i inclusiva". "Seguirà contribuint amb energia renovada a la construcció d'un millor país i un projecte europeu per a tots, inclosa la Next Generation!", Ha indicat la ministra de Transició Ecològica.





Més diplomàtica s'ha mostrat la titular d'Afers Exteriors, Arancha González Laya, que ha felicitat Donohoe per la seva elecció com a president de l'Eurogrup i el compromís de seguir treballant. La ministra d'Exteriors, que s'ha retirat de la cursa per dirigir l'Organització Mundial de Comerç (OMC), també ha traslladat el seu agraïment a Calviño per la seva "compromís i incansable treball per una economia europea més forta i solidària".





El titular de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha traslladat el seu "reconeixement a la capacitat, trajectòria i compromís" de la seva companya en el Consell de Ministres "des del respecte al nou president" de l'Eurogrup. "Treballa cada dia amb passió, solidaritat i defensant la igualtat. El que els nostres ciutadans esperen d'Europa", ha dit el secretari d'Organització de PSOE sobre Calviño.





La titular d'Hisenda, María Jesús Montero, ha posat en valor que "dones valentes i rigoroses" com Calviño "sempre són una garantia". "Avui més que mai. La meva felicitació al nou president de l'Eurogrup. Treballarem junts per afrontar els reptes", ha destacat.





Un missatge d'ànim i afecte li ha enviat també el seu company de Justícia, Juan Carlos Campo, que li ha recordat que és i seguirà sent "clau" perquè Europa "miri cap a una reconstrucció social i econòmica justa i solidària".





Carolina Darias, ministra de Política Territorial i Funció Pública, ha posat en valor la "solidesa, solvència, coneixement, lideratge i molt futur" de Calviño. "Ara més que mai a seguir treballant per aconseguir una Europa que respongui a les necessitats de la ciutadania", ha recalcat.





PEDRO DUQUE, OPCIÓ PER A LA ESA

El ministre de Ciència, Pedro Duque, s'ha referit a la no elecció de Calviño com "un petit ensopegada" per a una companya de gabinet que ha definit com "capdavanter d'una Europa més integrada, de regles iguals, que no deixi enrere a ningú , sostenible ".





"Més força que mai", ha subratllat Duc, que es postula com l'únic membre de Govern de Pedro Sánchez amb opcions per dirigir un organisme internacional, en aquest cas l'Agència Espacial Europea (ESA, per les sigles en anglès), després de la derrota de Calviño i la renúncia de González Laya a l'OMC.





La ministra d'Educació, Isabel Celáa, també ha incidit en el missatge de "orgull" ja ha destacat que la seva "extraordinari treball com a vicepresidenta i la seva vàlua personal" li avalaven com "magnífica candidata". "Seràs sempre una garantia per a la reconstrucció econòmica", ha postil·lat.





Per la seva banda, Salvador Illa, ministre de Sanitat, ha subratllat el "orgull" de tenir algú com Calviño com a companya. "Avui, més que mai, necessitem una Europa forta amb capacitat d'afrontar i proposar reformes i estic segur que les teves propostes seguiran sent imprescindibles", ha recalcat.









El titular d'Agricultura, Luis Planas, ha enviat un missatge d'ànim a la seva companya de gabinet per recordar-li que "la vida continua" i que és "un luxe" compartir amb ella "el seu rigor i entrega a la feina, per Espanya i la Unió Europea". "Gràcies Nadia", li ha dit.





Reyes Maroto, ministra d'Indústria, ha recordat que Calviño hauria estat una immillorable presidenta per l'Eurogrup. "No ha pogut ser però només haver estat en competició fins a l'últim moment és un clar reconeixement a la seva mèrit i capacitat", ha lamentat.





En una línia similar s'ha pronunciat José Manuel Rodríguez Uribes, responsable de la cartera de Cultura i Esport, per emfatitzar que després de cinc mesos treballant amb Calviño se sent molt orgullós de la seva "estimada" vicepresidenta". "És brillant, pedagògica, rigorosa, tenaç, intel·ligent, treballadora i sensible. França, Alemanya, Itàlia ... que representen el 80% del PIB de la UE l'han donat suport ", ha assenyalat.





ESPANYA PERD UNA OPORTUNITAT DE OCUPAR LLOCS DE RELLEVÀNCIA

Amb la derrota de Calviño, Sánchez no només fracassa en el seu intent d'augmentar la presència d'Espanya en llocs de rellevància. També perd l'oportunitat d'aprofitar l'altaveu que representa la presidència de Eurogrup per contrarestar les polítiques econòmiques més radicals de Podem.





La presidència de l'Eurogrup obliga al seu titular a adoptar una posició més neutral en nom d'afavorir consensos, de manera que Calviño no hauria pogut defensar amb la mateixa vehemència els interessos d'Espanya. El que en altres circumstàncies es pot veure com un desavantatge, en el si del Govern de coalició, amb dues ànimes distanciades en política econòmica, podia suposar un avantatge per al PSOE.





Des de la presidència de l'Eurogrup, Calviño també hauria pogut calmar els mercats i els inversors cada que Unides Podem hagués defensat posicions massa arriscades.