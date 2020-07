Els partits catalans coincideixen que cal millorar la gestió de residències per si hi ha rebrots

Tots els grups representats en l'arc parlamentari català han destacat aquest divendres la necessitat de treballar conjuntament per millorar la situació de les residències de cara a un possible rebrot, així com l'impuls de la xarxa pública de residències de Catalunya i una atenció més personalitzada.









En la seva intervenció en el debat final del ple monogràfic sobre la gestió de les residències de gent gran i persones amb discapacitat durant la crisi del coronavirus, el diputat de la CUP Vidal Aragonés ha remarcat la necessitat de donar resposta a les llistes d'espera de les residències i impulsar una xarxa de residències cent per cent pública.





El diputat de PSC Raúl Moreno ha destacat que, llegint les propostes de resolució dels grups, no estan "tan lluny" sobre el model residencial que es vol en el futur, i fa una crida a buscar acords per executar-pel bé de la ciutadania.





La diputada d'JxCat Glòria Freixa ha assegurat que "durant els dies més dolorosos a les residències" el Govern va dedicar tots els seus esforços per sortir de la crisi, escoltant les necessitats d'aquest sector.





Des de la bancada dels comuns, Yolanda López ha assegurat que la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de l Generalitat "no va saber gestionar" la crisi i ha lamentat la falta de previsió i reacció per part del conseller El Homrani, de manera que ha demanat responsabilitat política.





La diputada Noemí del Carrer (Cs) ha explicat que des del grup han proposat resolucions que, entre altres, passen per prioritzar i millorar els canals de comunicació entre els centres residencials i les famílies.





Per la seva banda, la diputada d'ERC Najat Driouech ha fet una crida als grups a "ser més útils" i creu que això només serà possible si es desplega una reorganització efectiva de les entitats que presten el servei residencial i l'envelliment de quilòmetre 0 .





Pel PP la diputada Esperança García ha remarcat que és el moment que tots els grups siguin generosos i deixin de banda el partidisme, i retreu a la Generalitat no haver escoltat les peticions: "Sembla que vostès es deixen portar per prejudicis ideològics".