Cau una màfia dedicada a explotar pisos turístics a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut vuit persones com a responsables d'un grup mafiós que es dedicava a l'explotació de pisos turístics. També s'han dut a terme sis registres en diferents edificis de la ciutat en què han intervingut diners, documentació i claus dels pisos que acrediten l'activitat criminal.









Segons un portaveu de la policia catalana, l'organització mafiosa llogava pisos a particulars, després deixava de pagar el lloguer i els convertia en pisos turístics.





El modus operandi d'aquests grups de delinqüents consisteix a llogar pisos a particulars amb el ganxo d'usar-los com a habitatge habitual de la persona que el lloga. No obstant això, un cop s'ha signat el contracte, els delinqüents converteixen l'habitatge en un pis turístic. Gairebé sense fer reformes, col·loquen llits en totes les estades possibles, canvien el pany i després ho anuncien com a pis turístic en determinades pàgines webs.





Tot i que el propietari s'assabenti que l'habitatge està sent usada com a pis turístic de manera il·legal i sense el seu consentiment, amb prou feines pot fer res més que interposar la coneguda denúncia i esperar que la llei s'apliqui.