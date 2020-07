Aquest 10 de juliol segueix l'actualitat de la mà de Catalunyapress

Benvingut divendres!





El COVID-19 ha decidit que ens mantinguem alerta i siguem previnguts. Això és exactament el que li ha demanat la Generalitat als nostres joves, especialment, i a tots nosaltres en general.





1. Que la mascareta sigui la nostra millor companya, mentre arriba l'anhelada vacuna. 2. Que ens rentem les mans tot el que puguem. 3. I que mantinguem la distància de 1,5 m.













A Lleida, la situació a la comarca del Segrià s'ha complicant i molt, doblegant d'un dia per l'altre les persones infectades. Els brots a Lleida empitjoren i la Generalitat fa una crida a la responsabilitat dels joves . I és que des de l'inici de la pandèmia ha hagut 2.974 casos positius de Sars-Cov-2 , a la comarca de Segrià i dels infectats 137 han mort pel Covid-19.













Mentre a l'Hospital Vall d'Hebron participen en un projecte europeu d'Intel·ligència Artificial per detectar abans el coronavirus de les persones que arriben a urgències .













I sobre les residències continua el debat al Parlament de Catalunya i aquest divendres ha hagut dues novetats. La primera que els partits catalans coincideixen que cal millorar la gestió de residències per si hi ha rebrots i la segona que el Parlament analitzarà la gestió de les residències a una auditoria .













D'altra banda, cada dia hi ha més incertesa sobre el sector del lloguer. L'Associació de Propietaris d'Habitatges en Lloguer (Asval) calcula que actualment per unes 350.000 famílies espanyoles que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica el pagament del lloguer suposa, de mitjana, un 48% dels seus ingressos.

















A més aquest divendres gràcies a l'Observatori Social de la Fundació La Caixa que ha analitzat l'estat de la meritocràcia en 21 democràcies avançades sabem que Espanya és un dels països on l'origen familiar marca més el futur de les persones .













I com a punt final aquest divendres en una operació conjunta de Mossos i Policia Nacional ha caigut una màfia dedicada a explotar pisos turístics a Barcelona .









