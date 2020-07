Uns grafiters assalten un tren a Gavà i obliguen a baixar-se a tot el passatge

Un grup de grafiters ha provocat que un tren de passatgers hagi hagut d'aturar-se a l'estació de Gavà per fer baixar als seus passatgers davant la impossibilitat de continuar el seu recorregut.









Els fets han passat quan un grup de grafiters, amb la cara coberta, han començat a pintar els laterals del tren a l'estació. El personal del comboi ha fet baixar als viajares davant la impossibilitat de continuar amb la marxa i s'han posat a gravar als incívics.





Al veure que estaven sent gravats, els grafiters s'han dirigit a la zona exterior de la cabina de l'conductor i han pintat tot el vidre amb la paraula 'xivato'.





I per evitar que el tren continués amb la seva marxa, els vàndals han accionat la palanca d'alarma per poder continuar amb la seva activitat.





Davant la impossibilitat de continuar amb la marxa cap al seu destí, la localitat de Sant Vicenç de Calders, a Tarragona, els passatgers han hagut de romandre a l'andana a l'espera que passés el següent tren amb la mateixa direcció.





Mentrestant, el comboi ha hagut de tornar per on havia vingut i dirigir-se al centre de Renfe a Montcada i Reixac per ser netejat abans de tornar a l'activitat.





Font de la companyia han assegurat que l'acte dels grafiters ha estat denunciat davant els Mossos d'Esquadra.