Radiografia de la situació actual de la pandèmia a Espanya

De petits rebrots controlats a l'ús obligatori de la mascaretes en diverses comunitats autònomes. De mirar amb cert recel als altres, a observar amb temor com els rebrots estan apareixent com xampinyons a tots els racons d'Espanya.









La relaxació d'alguns ciutadans respecte a les mesures aconsellades per les administracions, la irresponsabilitat d'altres o la impossibilitat de accedeix a aquestes mesures poden ser darrere de l'enorme creixement en el nombre de brots i de contagiats.





En aquests moments, el mapa dels contagis en cadascuna de les comunitats autònomes és el següent:





CATALUNYA

La situació a Catalunya empitjora a mesura que avança el temps. La Generalitat ha comptabilitzat 338 nous casos positius a la regió sanitària de Lleida, la més afectada pels focus, però hi ha 20 brots actius en tota la comunitat. Als de Lleida s'han unit tres a Tarragona, dos a l'àrea de l'Alt Pirineu i Aran i un altre registrat en una empresa agroalimentària d'Avinyó (Barcelona).

L'últim brot a aparèixer a Lleida ha obligat a aïllar a cinquanta agents de Mossos d'Esquadra. A més, una persona va morir dimecres passat a Segrià (Lleida), comarca que es troba confinada perimetralment des de dissabte.





GALÍCIA

El brot de la Mariña a Lugo registra al menys 182 casos. La majoria són asimptomàtics o casos lleus i tenen obligació de guardar quarantena. La Xunta de Galícia ha aixecat la restricció de moviments en set municipis de la comarca, tot i que ha restringit l'àmbit del seu propi terme municipal els desplaçaments al municipi de Burela llevat d'excepcions.

Des de la conselleria de Sanitat insisteixen que l es persones amb símptomes no poden anar a votar aquest diumenge en les eleccions del Parlament gallec.





PAÍS BASC

A Guipúscoa, es dóna per controlat el brot registrat al municipi d'Ori o, que ha afectat més de 20 persones, i el cas més preocupant continua sent el registrat a Ordizia, que suma ja 69 positius. El Govern basc segueix descartant de moment el confinament del municipi, encara que l'ús de màscara és obligatori.

La consellera de Salut, Nekane Murga, ha informat que unes 200 persones amb infecció activa per Covid-19 no podran acudir a votar en les eleccions basques d'aquest diumenge.





ANDALUSIA

Andalusia registra 17 brots actius, nou en fase de control i 8 en fase d'investigació, en les províncies de Granada, Màlaga, Cadis, Huelva i Almeria, amb un total de 296 casos confirmats, 26 en les últimes. S'ha detectat un nou brot al districte Màlaga-Guadalhorce amb cinc afectats.

Ja té dos brots en fase de superació, a Lepe (Huelva) i en el de districte Llevant-Alto Almanzora d'Almeria.





COMUNITAT DE MADRID

S'han detectat dos nous brots que se sumen al registrat la setmana passada. Un d'ells està localitzat en una petita empresa amb 4 contactes, mentre que l'altre ha estat detectat en un entorn familiar amb set casos i es troben distribuïts en tres domicilis de la capital.

D'altra banda, el govern regional encara manté actiu el focus que va aparèixer la setmana passada en què es comptabilitzen set casos lleus.





ARAGÓ

El Govern d'Aragó manté en fase 2 a les quatre comarques aragoneses afectades per rebrots: La Llitera, Cinca Mitjà i Baix Cinca a Osca, i Baix Aragó-Casp, a Saragossa, i no se sap encara quan passaran a la nova normalitat. Sumen a l'almenys 450 casos confirmats, la majoria entre treballadors temporers.





BALEARS

Comptabilitza 10 brots actius. L'últim a registrar ha estat a l'illa de Menorca i afecta tres turistes espanyols amb símptomes lleus. Dos dels focus a l'arxipèlag balear estan a punt de donar-se per tancats i el govern regional destaca que es tracta de brots molt limitats de quatre o cinc persones que se solen donar dins de l'àmbit familiar, pel que és més senzill per a la detecció i fer un seguiment.





CASTELLA I LLEÓ

A Sòria, la Junta va declarar un brot amb tres positius, tres menors de 14, 13 i 10 anys, després d'una reunió de diverses famílies. De les persones de l'entorn, 21 en total, 18 han donat negatiu i falten tres per localitzar per a realitzar prova PCR. Aquest cas se suma al brot registrat a l'Hospital Río Hortega de Valladolid que, tot i que es dóna per controlat, encara no està tancat.





COMUNITAT VALENCIANA

Hi ha quatre brots de coronavirus, tots ells de menys de cinc casos, en les localitats de Cullera, Llíria i València. El brot de Llíria i un dels dos de València s'han donat en dues famílies. A Llíria hi ha tres positius en una mateixa unitat familiar, que es troba aïllada, mentre que a València han donat positius els cinc membres d'una mateixa família.

Així mateix, a la capital també hi ha quatre positius en un pis d'acollida, mentre que en un Centre d'acollida de refugiats a Cullera hi ha tres casos positius.

La Conselleria de Salut ha indicat que n o s'han detectat nous casos relacionats als brots ja coneguts a Castelló de la Plana, Rafelbunyol ni Burjassot.





MÚRCIA

La Regió de Múrcia manté tres brots actius. El més complex és el relacionat amb el vol procedent de Bolívia, que ja suma 54 casos positius i no està tancat. Tretze d'aquests casos estan localitzats en una empresa hortofructícola. Es manté a més un altre brot a Torre Pacheco i un altre en una diputació de Cartagena.

Es manté a més en quarantena a 40 persones arribades en pasteres per contacte estret amb altres quatre que han donat positiu.





CASTELLA - LA MANXA

Compta amb tres brots actius de coronavirus. Així, als quals ja es coneixien en el bloc d'habitatges d'Albacete i la localitat de Socuéllamos, a Ciutat Reial, amb sis casos positius, se suma ara un altre a la província de Toledo. Aquest últim és de tres persones d'una mateixa família que es troben aïllades en el seu domicili sense que hagin necessitat hospitalització, i s'està fent el rastreig dels seus contactes.





EXTREMADURA

Manté actius 4 brots: tres a Badajoz, que acumulen un total de 26 pacients i 156 contactes en seguiment, i un a Navalmoral (Càceres), amb nou casos confirmats i tres contactes estrets sota vigilància.

Això ha obligat a la Junta d'Extremadura a decretar l'obligatorietat de portar mascareta a tot el territori.





CANTÀBRIA

El Govern de Cantàbria ha donat per conclòs l'aïllament de l'edifici d'habitatges a Santander per un rebrot. No obstant això, no dóna per tancat encara aquest focus que compta encara amb 13 casos positius.





NAVARRA

Navarra registra en total quatre brots de Covid-19. El focus de Tudela comptabilitza en l'actualitat 31 casos positius, mentre que l'últim a aparèixer a Pamplona continua amb cinc positius. Per la seva banda, el Govern foral dóna per controlats, que no tancats, l'altre brot a la capital i el de la localitat de nord, Sunbilla.





CANÀRIES

A les Canàries uns 37 migrants continuen aïllats en una nau de Port de la Rosario, capital de Fuerteventura, després d'arribar a diferents pasteres a l'illa i detectar-se que eren positius.