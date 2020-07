El PDeCAT acusa de traïció Puigdemont: ha trencat "la paraula donada" i els acords sobre la marca de JxCat

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha acusat aquest divendres a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de trencar la "paraula donada" i els acords signats per aconseguir el control de la marca de JxCat.













"Lamentem que aquest comportament i compromís no hagi estat assumit per totes les altres parts, trencant-se, no només amb la paraula donada, també amb els acords signats, i prescindint així de tots els principis de bona fe i confiança que han de regir el comportament ètic i polític ", diuen en un comunicat.





Ho ha dit després que Puigdemont hagi aconseguit que el registre de partits del Ministeri de l'Interior acceptés un canvi i ara aparegui com a president de JxCat l'alcalde de Balenyà (Barcelona), Carles Valls, afí a l'expresident.





Bonvehí recorda que van signar un acord amb el president de la Crida Nacional per la República, Jordi Sànchez, pel que "qualsevol canvi en JxCat havia de ser acordat i avalat també pel PDeCAT", circumstància que no s'ha produït, afegeixen.





Per això, anuncia que el PDeCAT farà les "consultes oportunes" en el registre de partits per conèixer en base a quins documents s'ha efectuat aquest canvi.





També reitera que no es pot entendre JxCat sense el PDeCAT, tal com consta en tots els acords establerts fins ara, i defensa que el seu partit, en el marc de les negociacions per a la reordenar l'espai, ha prioritzat "en tot moment la voluntat constructiva des del respecte i la major honestedat política en tota aquesta qüestió ".