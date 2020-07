L'oïda és el sentit que es manté despert fins al moment de morir

Una investigació de la Universitat de Columbia Britànica, al Canadà, acaba de demostrar que l'oïda és l'últim sentit que es manté funcional en el tràngol de la mort.









Segons publiquen a la revista 'Scientific Reports', els investigadors de la UBC han trobat evidència que algunes persones encara poden escoltar mentre estan en un estat inconscient a la fi de la seva vida. Es tracta de la primera que investiga l'audició en els humans quan són a prop de la mort.





Mitjançant l'ús d'electroencefalografia (EEG), que mesura l'activitat elèctrica en el cervell, els investigadors van analitzar les dades recopilades dels participants de control sans, de pacients amb cures pal·liatives quan estaven conscients i dels mateixos pacients amb cures pal·liatives quan no responien . Els pacients estaven rebent cures pal·liatives a St John Hospice de Vancouver.





"En les últimes hores abans d'una mort natural esperada, moltes persones entren en un període de manca de resposta --explica l'autora principal de l'estudi, Elizabeth Blundon, que era estudiant de doctorat en el departament de psicologia en el moment de l'estudi- -. les nostres dades mostren que un cervell moribund pot respondre a el so, fins i tot en un estat inconscient, fins a les últimes hores de vida ".





Aquesta nova visió de la resposta de el cervell moribund a el so pot ajudar a familiars i amics a brindar consol a una persona en els seus moments finals.





Els investigadors van presentar als participants de l'estudi diversos patrons de sons comuns i rars que van canviar la freqüència. Quan es va produir el patró de to rar, tots dos grups van respondre donant un senyal preestablerta.





Els investigadors van controlar la resposta de el cervell a aquests tons usant EEG i van descobrir que alguns pacients moribunds responien de manera similar als controls joves i saludables, fins i tot quan estaven a hores de la mort.





"Vam poder identificar processos cognitius específics dels participants neurotípics, així com dels pacients d'hospici --assegura Lawrence Ward, professor de departament de Psicologia de la UBC--. Vam haver de mirar amb molta cura les dades dels participants de control individual, per veure si cada un d'ells mostrava un tipus particular de resposta cerebral abans de sentir-nos segurs que el cervell del pacient que no responia va reaccionar de manera similar ".





Aquest estudi va ser adaptat d'un estudi europeu que va explorar les respostes cerebrals a el so en participants sans individuals i en pacients amb lesions cerebrals mínimament conscients i insensibles. Els investigadors de UBC van aplicar un paradigma similar als pacients moribunds que no responen activament.





Blundon i Ward van col·laborar amb la doctora Romayne Gallagher, una metgessa de cures pal·liatives a St John Hospice que des de llavors es va jubilar. En els 30 anys de Gallagher en el tractament de pacients moribunds, ha estat testimoni de reaccions positives en les persones quan els seus éssers estimats els van parlar en els seus moments finals.





Sovint, Gallagher i els seus col·legues es preguntaven si escoltar era l'últim sentit. Ella va contactar a Ward per veure si aquesta teoria podia ser provada.





"Aquesta investigació dóna crèdit a el fet que les infermeres i els metges d'hospici van notar que els sons dels éssers estimats van ajudar a consolar les persones quan morien --destaca Gallagher--. I per a mi, afegeix un significat significatiu als últims dies i hores de vida i mostra d'estar present, en persona o per telèfon, és significatiu. és un consol poder dir adéu i expressar amor ".





Blundon diu que si bé l'evidència d'activitat cerebral dóna suport a la idea que una persona moribunda podria estar escoltant, no poden confirmar si les persones estan conscients del que estan escoltant.





"Els seus cervells van respondre als estímuls auditius, però no podem saber si estan recordant, identificant veus o entenent el llenguatge --precisa Blundon--. Hi ha totes aquestes altres preguntes que encara no han respost. Aquest primer cop d'ull recolza la idea que hem de seguir parlant amb les persones quan moren perquè alguna cosa està succeint en el seu cervell ".