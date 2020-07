Brusel·les exigeix reformar les pensions per a accedir al fons de recuperació

El president del Consell Europeu, Charles Michel, va fer pública una proposta consensuada per aprovar el fons de construcció de 750.000 milions d'euros. El document, apadrinat per Angela Merkel i Emmanuel Macron, informa sobre la creació d'un fons perdut no reemborsable amb l'objectiu de no seguir engreixant el deute de països com Espanya o Itàlia, segons informa La Razón.













No obstant això, aquest acord fa una concessió als països de nord, més reticents a compartir els seus diners amb els països més perjudicats pel Covid-19: hauran d'afrontar condicions més dures per accedir als ajuts.





A més, per aconseguir els diners serà necessari el vot favorable del 55% dels membres de les capitals europees que suposin al menys el 65% de la població continental. És cert que els països més reticents a compartir els fons (Àustria, Holanda, Dinamarca i Suècia) no podrien aturar les ajudes per si mateixos per no sumar la suficient població, però sí que podrien recollir suports i acabar tombant el 'Pla Marshall' de la UE.





Els països que rebin les ajudes hauran de destinar part dels diners a la transició verda i digital promoguda per la Comissió Europea. A més, hauran de tenir en compte les recomanacions efectuades pel club europeu, que en el cas d'Espanya és reformar el sistema de pensions i deixar igual, o modificar el mínim, la reforma laboral.





El 70% del repartiment es decidirà segons la desocupació de cada país, PIB i població, i el 30% restant segons la caiguda del PIB que provocarà el Covid-19 en els anys 2020 i 2021. Per aquest motiu, el 70% dels fons arribaran durant els primers anys, mentre que el 30% restant es repartirà en 2022 quan es conegui l'impacte real en el PIB. S'espera que els diners deixi de fluir a partir de 2026.