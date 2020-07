L'Oceà Pacífic va ser durant diversos segles un "mar espanyol" segons explica David Manzano a «L'imperi espanyol a Oceania»

La historiografia espanyola ha estudiat amb amplitud la presència del nostre país a Amèrica, s'ha ocupat amb molt menor interès pel continent africà, encara que més amb el Marroc que amb Guinea o Àfrica Occidental, molt poc per les Filipines i l'Extrem Orient en general i pràcticament res per Oceania i l'Oceà Pacífic malgrat que va ser durant diversos segles, segons afirma David Manzano en el seu llibre «l'Oceà espanyol a Oceania» (Almuzara), un "mar espanyol".









L'autor subratlla que l'excentricitat de Filipines amb relació a l'epicentre territorial de l'imperi el va convertir en una extensió de les colònies americanes i fins i tot en una mena de "subcolonia" de la Nova Espanya (Mèxic). La seva única connexió amb la metròpoli va ser, fins a la independència de país asteca, el galió de Manila que cobria la ruta d'Acapulco a Manila (i amb Carles III també la Reial Companyia de Filipines) per la qual cosa la Mar del Sud seria navegat exclusivament per vaixells espanyols durant gairebé tres segles. "El règim espanyol es perpetua a l'arxipèlag gràcies a la flexibilitat del seu sistema polític i l'acció dels religiosos ... (ja que) davant l'escàs nombre d'espanyols a les províncies allunyades de Manila la monarquia va atorgar certa llibertat als líders nadius per que acollissin el seu règim i es va recolzar en els religiosos per consolidar el seu poder ". Hi havia, de totes maneres, una enorme indefinició en els límits d'aquesta colònia, per la qual cosa distingeix entre illes "espanyoles" (aquelles teòricament colonitzades per Espanya, però amb zones insubmises) i altres frontereres (les situades en l'òrbita hispana però la llunyania i manca de control era impossible fixar els seus límits).





Doncs bé, si això passava a Filipines, epicentre de el poder espanyol a Extrem Orient, què no passaria en els arxipèlags considerats espanyols a Oceania. En principi, Espanya va estar interessada en Joló i Borneo (a aquesta última va acabar renunciant), per la seva proximitat a Filipines, mentre que les illes d'Oceania semblaven una cosa molt llunyà i sense interès de tal manera que durant quatre segles van patir d'una extraordinària indefinició en els seus límits i d'una acusada ignorància de les illes que els componien (fet que va repercutir en una cartografia deficient i plena d'errors) la presència espanyola va ser en alguns casos merament testimonial i en la majoria, tardana, ocasional o simbòlica, el domini reial de la població nativa molt precari, la influència religiosa i lingüística mínima (i més en el segle XIX va haver d'enfrontar-se a missioners protestants i metodistes), la connexió no ja amb la metròpoli, sinó amb Filipines, esporàdica i les inversions de l'administració mínimes per estimar-se que no tenien interès econòmic, el que porta a l'autor a definir la relació d'aquests arxipèlags amb Espanya com caracteritzada per "l'oblit i la marginació ". No és estrany per tant que fins al segle XIX l'imaginari col·lectiu peninsular identifiqués Filipines com a sinònim de l'Oceania hispànica.





El conjunt que va adquirir més primerenca presència espanyola va ser el de l'illa Marianes o dels Lladres, que es va iniciar a partir de 1668 a Guam després de tres guerres amb els nadius txamorros, però la seva veritable colonització es produeix al segle XIX quan "es crea un correu ordinari Manila-Guam, s'avança en la hispanització de la població amb la creació de diccionaris català-txamorro o s'intenta introduir la vacuna en 1873 per reduir la mortaldat ".





Carolines va haver d'esperar a 1885 (recordem que aquest any el Congrés de Berlín va establir, per sobre de qualsevol dret històric, l'obligatorietat d'ocupació efectiva dels territoris) quan s'envia a el creuer Velasco i es crea el Govern polític militar de Carolines i Palaos en Yap. En aquells dies, les potències europees ja s'estaven interessant al Mar del Sud i aquesta decisió espanyola va provocar les reticències d'Alemanya, el que va donar lloc a un conflicte entre els dos països que va ser resolt per l'arbitratge papal (protocol de Roma de 1885) que reconeixia l'espanyolitat de Carolines i adjudicava les Marshall -en què Espanya no havia posat els peus- a Berlín. "A finals de 1886 Espanya havia aconseguit consolidar el seu govern a les Carolines, però sota uns esquemes de poder deficient al no dominar la vida social de la colònia", encara que "la funció dels religiosos serà vital". En tot cas, es va dividir en dues regions, les Carolines occidentals amb capital a Yap i les Orientals en Ponapé.





I, en fi, Palaos va haver d'esperar l'arribada en 1891 de quatre religiosos enviats des Yap per colonitzar aquestes illes.





Com es pot veure, la presència real d'Espanya a Oceania va ser molt tardana i el resultat no d'un interès cert, sinó com a mera eina de prestigi. La "veritable preocupació de la corona a la Micronèsia va ser perpetuar nominalment el seu domini davant el sistema internacional com a arma de prestigi davant les potències". Aquest propòsit va fer possible l'organització en 1887 a Madrid d'una exitosa exposició general de Filipines amb presència de les colònies de el Pacífic.





L'esclat de la guerra amb els Estats Units en 1898 i la subsegüent signatura de tractat de París, que va suposar la renúncia a Cuba, ja lliura a la potència vencedora de Puerto Rico, Filipines i Guam, previ pagament de vint milions de dòlars, va canviar la situació de les altres illes de la Micronèsia. Es va traslladar llavors la capital de Marianas a Saipan però, malgrat la favorable resolució de la guerra contra els insurrectes de Ponapé, "la gran distància amb la metròpoli, l'aïllament de les illes i l'escàs valor que posseïen per a la geopolítica hispana ... conduiria a Espanya a vendre les illes a Alemanya "en 1899 per 15 milions de pessetes (les perdria amb la seva derrota el 1918). D'aquesta manera va acabar un imperi pluricontinental que, al menys per aquests pagaments, va tenir més de simbòlic que de real, com acredita aquest excel·lent i documentadíssim assaig de David Manzano.





Avui, aquells escampats arxipèlags pertanyen als Estats Units (Guam), els Estats Federats de Micronèsia i la República de Palaos.