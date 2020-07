El retorn, gràcies a Trump

"Com dèiem ahir". Quan, després d'una anormal interrupció del calendari escolar, tal com va passar recentment amb l'extensió de les vacances de primavera (que no coincideixen amb les de "Setmana Santa"o “Easter”), tornada a donar una classe sorprenc als meus alumnes amb aquesta frase: "com dèiem ahir ". La reacció dels estudiants, al preguntar-los sobre l'origen d'aquestes paraules, és un silenci generalitzat. Intento explicar el seu rerefons i aprofito per proporcionar un repàs de la història d'Espanya (perfecta desconeguda) i d'Europa (una mica més a l’abast). Secundari és que aprenguin la biografia de Fra Luis de León, amb excepció que captin alguns conceptes de la Inquisició, una mica més coneguda com a part de l'anomenada Llegenda Negra, molt installada a la societat nord-americana, hereva de la britànica.













En fi, a la meva especial circumstància de relació amb els generosos lectors i editors que m'han suportat durant el més de mig segle de collaboració en diaris d'Espanya, Estats Units i Amèrica Llatina, crec convenient aclarir (a mi mateix) el motiu d'aquest hiat de gairebé dos anys quan vaig deixar silenciós el teclat de l'ordinador i vaig alliberar als editors de la pesada tasca de processar els meus textos. Van ser simplement raons personals, i una acumulació de treball acadèmic. No va ser per obstacles interns dels diaris, als quals no tinc més que agrair la seva paciència durant anys i un cert menyspreu per descontinuar l'oferiment. Espero que ho tinguin en compte ara que pretenc reprendre les funcions, amb una nova versió del "com dèiem ahir".





Per què, ara, el retorn? Latent en diverses setmanes a mesura que la pandèmia s'eternitzava i es repetia el caos institucional de resposta, s'ha anat installant en la meva percepció del país on he viscut des que el president Lyndon Johnson va decidir no presentar-se a la reelecció. He sentit la necessitat d'enfrontar l'explicació de la gravíssima situació existencial d'aquest ens polític, convertit en una nació, en realitat simplement una idea, que anomenem Estats Units.





I la raó més concreta ha estat la installació d'una persona en el control del rumb del país. Per primera vegada, en més de cinc dècades de residència plena als Estats Units, sento la sensació de perill d'autodestrucció d'una obra admirable, en tots els sentits. Aquest temor no es deu exclusivament a la personalitat del President, sinó que s'observa que simplement reflecteix o aprofita els sentiments d'una part imponent de la societat que Richard Nixon (comparativament molt menys temible que Trump) va anomenar "la majoria silenciosa". Ara ha sortit del seu cau amb una naturalitat impressionant, amanida d'una consigna per "fer gran a Amèrica, de nou" ( "to make great America again"), com diu el lema incrustat a la gorra de baseball del President.





El moment que ara viu Estats Units sota Trump és moltíssim més seriós que l'experiència del Watergate. Entre altres comparacions, l'honorable decisió que Nixon va prendre amb la seva renúncia, al comprovar que la destitució era imminent mitjançant l'impeachment no està en el llibret de Trump. Reforçat pel imperfecte procés d'expulsió efectuat pels demòcrates, a l'escenari de Trump no existeix més que la superació de totes i cadascuna de les violacions el bon gust polític i l'incompliment de les més bàsiques lleis de protocol.





El registre de la seva conducta inclou el mal tracte dels seus subordinats, el desdeny per molts aliats tradicionals dels Estats Units (Alemanya, Itàlia, França), la mal dissimulada admiració per un grapat de collegues autoritaris o decididament dictatorials (Putin, Bolsonaro), la desconsideració pels funcionaris de salut pública (Fauci, el més destacat), culminant pels insults personals al seu predecessor Obama, el que és una violació fragant dels usos consuetudinaris de la política nord-americana.





Després de la seva obscena aparició al capdavant d'una parròquia episcopaliana de Washington, a la qual van tradicionalment els presidents recentment elegits, brandant una bíblia, després d'haver netejat el terreny amb gasos lacrimògens i cops de porra, no va tenir major estima que el seu propi Cap d'Estat Major Conjunt reconegués avergonyit haver-ho acompanyat. Una dotzena de veterans alts comandaments militars (alguns, recents càrrecs, destituïts fulminantment) l'han censurat, cosa insòlita en la història militar.





Avergonyits, selectes líders republicans comenten en privat (alguns ja en públic) del desastre del partit fundat per Lincoln, que només deixarà com a rastre el fètida olor del fracàs. L'acusen d'incompetent, ignorant, inepte, estúpid i ara causant del collapse de el tractament de la pandèmia. Insòlitament, aquesta minoria conservadora anhela la derrota de Trump al novembre.





El seu odi cap als immigrants (legals o indocumentats) contrasta amb el lema incrustat en el suport de l'estàtua de la Llibertat. En paraules de la poeta Emma Lazarus: "Doneu-me les teves cansats, els teus pobres, els teus masses amuntegades gemegant per respirar lliures".





Per totes aquestes raons he decidit tornar, amb la generositat dels editors i la magnanimitat dels lectors.