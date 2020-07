Emirates preveu retallar 9.000 llocs de treball per la crisi del Covid-19

L'aerolínia de Emirats Àrabs Units, Emirates, preveu retallar fins a 9.000 llocs de treball a causa de l'impacte de la crisi del coronavirus en el negoci i la demanda.



El president d'Emirates, Tim Clark, ha explicat en una entrevista a la BBC que l'aerolínia ja ha retallat una dècima part del seu personal, però ha advertit que la companyia haurà d'eliminar fins al 15% més de llocs de treball per l'impacte de la crisi en el negoci. Abans que esclatés la pandèmia, l'aerolínia comptava amb 60.000 empleats.



Encara que Clark ha assegurat que l'aerolínia Emirates "no està tan malament com altres", és la primera vegada que la companyia aèria de llarga distància del món revela quants llocs de treball es perdran per la crisi que ha colpejat severament a tota la indústria aèria i turística a nivell global.



Segons recull la BBC, al menys 700 dels 4.500 pilots de l'aerolínia han rebut avisos d'acomiadament aquesta setmana, el que vol dir que al menys 1.200 ja han rebut avisos d'acomiadament des que va començar la crisi del coronavirus.



MÉS ACOMIADAMENTS A LA INDÚSTRIA AÈRIA

L'Associació Internacional de Transport Aeri (IATA), que representa 290 aerolínies, preveu que les aerolínies del món perdran més de 84.000 milions de dòlars (74.369.000 d'euros) i un milió de llocs de treball aquest any.



Aquesta setmana, una altra de les grans companyies aèries a nivell mundial, United Airlines, va advertir que els llocs de treball de fins a 36.000 dels seus empleats, que representen al 45% de la seva força laboral als Estats Units, estan en risc, a causa de l'impacte que ha tingut la crisi del coronavirus en l'economia mundial i, sobretot, en el sector turístic.



En concret, es tracta de 15.000 assistents de vol, 11.000 empleats d'atenció a client i 5.500 treballadors dedicats a tasques de manteniment.



"Estem vivint la pitjor crisi financera de tota la història de l'aviació. La realitat és que United no pot simplement continuar amb el pagament actual de les nòmines a partir de l'1 d'octubre en un context en què la demanda per viatjar ha baixat dràsticament ", ha assenyalat la companyia.