Els 'no Sanfermines' de Pamplona provoquen un brot de Covid-19

Pamplona ha registrat un nou brot de coronavirus, en el qual es comptabilitzen vuit casos de contagi relacionats amb un dinar de Sanfermines celebrat el dia 6 de juliol, si bé les festes estan suspeses oficialment.









A aquest brot es sumen els altres dos coneguts dijous passat, un a Tudela, originat en un casament i que ja suma 34 contagis (tres nous en les últimes hores), i un altre a Pamplona, en l'àmbit familiar, amb sis contagis ( sense nous casos en les últimes hores).





Segons ha informat el Govern de Navarra, en l'últim dia s'han registrat a la Comunitat foral un total de 27 casos, entre ells els relacionats amb els esmentats brots. D'aquests 27 casos, onze es corresponen amb el brot de Tudela-set amb l'esmentat dinar de Sant Fermí, i nou estan repartits geogràficament per Navarra sense relació entre ells. Han donat negatiu tots els PCR inicials i proves realitzades al centre de persones amb discapacitat de Tudela després d'un positiu i que va motivar, al costat de l'context general de la localitat, mesures especials en l'accés a aquest centre i en altres tres residències de gent gran.





Actualment, a la xarxa hospitalària de Navarra hi ha 14 persones ingressades per Covid-19, una d'elles a l'UCI.





Continuen les diferents línies d'estudis de contactes pel que no es descarta que sorgeixin nous positius de contactes de casos individuals i col·lectius. El Departament de Salut, que ha reforçat el seu sistema de seguiment i rastreig, insisteix en la necessitat d'extremar les mesures de precaució i prevenció.





Tudela i Pamplona tornen a ser els dos punts d'interès sobre l'evolució del COVID-19, tant si s'opta per una anàlisi cronològic acumulat de l'epidèmia com de el tall de les últimes 24 hores segons el patró del Ministeri.





En el cas de Pamplona, s'ha detectat l'esmentat nou grup de positius interrelacionats el nexe d'unió és un dinar del dia 6 i diferents contactes en espais d'oci.





L'estudi epidemiològic ha portat a connectar un positiu detectat abans amb altres set casos confirmats divendres. Els afectats, majoritàriament joves, tenen en comú haver compartit taula en la vigília de Sant Fermí. S'està procedint a l'anàlisi de contactes en el seu entorn familiar i social. Els terminis d'incubació coincideixen amb la possibilitat que els contagis es produïren en aquest context, tot i que la investigació continua oberta.





Dins de Tudela, el major desplegament de seguiment estava centrat en els contactes del casament, d'una banda, i en l'àmbit sociosanitari, de l'altra. Després d'un treball de rastreig entre els diferents contactes directes i indirectes del brot detectat al voltant d'un esdeveniment social celebrat fa uns dies, el brot ha assolit una xifra total acumulada de 34 casos després de realitzar un important nombre de PCR.





Respecte a les dades fetes públiques divendres al migdia (31 positius acumulats) l'increment real és de 3 contagis. No es descarta que puguin seguir apareixent més positius, tot i que serien de cercles més indirectes.





Pel que fa a el Centre d'Atenció Integral a la Discapacitat -CAIDIS - 'La Talaia', on s'havia detectat un positiu, la revisió als seus contactes estrets tant entre residents com entre treballadors i treballadores ha resultat negatiu en totes les persones afectades. Tant el Departament de Drets Socials com el de Salut i els titulars dels propis centres treballen per 'blindar' l'espai sociosanitari.





Tudela també va registrar el divendres altres tres casos que de moment no s'han associat a cap brot i els contactes s'estan estudiant amb els consegüents aïllaments, el mateix que en altres cinc casos repartits per altres zones bàsiques de salut.





Salut ha assenyalat que, perquè en els brots i altres possibles embrions de focus el sistema sanitari pugui aturar aviat la cadena de contactes evitant la seva propagació, és molt important posar-se en contacte amb al telèfon 948 290 290 al detectar el menor símptoma compatible amb el Covid-19 i col·laborar al rebre una trucada telefònica de l'equip de rastrejadors de el Servei Navarrès de Salut-Osasunbidea (SNS-O), a més d'usar mascareta i altres mesures de protecció i prevenció.