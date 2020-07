La plaça de Colón de Madrid reviu la victòria al Mundial de futbol en el seu desè aniversari

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha exposat aquest dissabte a la plaça de Colón de Madrid la Copa del Món conquerida per la selecció espanyola al Mundial 2010, en el dia en què es compleix el desè aniversari de la gesta de Sud-àfrica .













A la cèntrica plaça madrilenya, on fa deu anys els homes dirigits per Vicente del Bosque van celebrar el títol, els aficionats han pogut fotografiar-se durant tot el dia amb el trofeu, exposat en una vitrina.





L'alcalde de Madrid, J vaig gosar Luis Martínez-Almeida, i la regidora delegada de Cultura, Andrea Levy, van donar la benvinguda a la copa. "He d'agrair a la RFEF que hagi tingut el gest amb la ciutat de Madrid de portar-nos la Copa del Món als deu anys exactes d'haver guanyat el Mundial que tanta il·lusió ens va fer a tots els espanyols", ha indicat Almeida.





"Recordo el gol d'Iniesta amb moltíssima emoció, però recordo la parada a Robben, que gairebé és tan important com el gol. El pot que vaig pegar a la butaca de casa meva va ser una enorme alegria", va dir, abans de mostrar-se optimista amb el futur de 'la Roja'. "Luis Enrique és el seleccionador ideal per dur a terme una bona Eurocopa i veure si reverdecemos l'alegria que ens portem a l'any 2008 i el 2012. Hi ha hagut una certa transició, però els que vénen per darrere vénen empenyent fort", va afegir .





La gran sorpresa per als aficionats allà congregats va ser l'aparició d'un dels herois de Sud-àfrica, Fernando Torres. "Tots ho recordem com sis anys magnífics que van culminar amb el Mundial. Va ser un moment d'unió increïble al país, d'alegria, amb un grup amb un compromís terrible com el que no he vist mai durant la meva carrera", ha assenyalat.