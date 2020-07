Junqueras defensa ampliar aliances però "aquestes majories no passaran mai pel PSC"

El seu objectiu és la independència però també "donar respostes a les necessitats diàries"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha reiterat la seva voluntat d'establir aliances per assolir la independència, però no canviant unes majories per altres sinó ampliant-les, tot i que ha advertit: "Del que estic segur és que aquestes majories no passaran mai, però mai , pel PSC ".





En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press, també ha dit que els independentistes han de poder entendre, inclòs l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, a què defineix com a aliat per aconseguir un objectiu comú.





En el fet que l'anunci d'Puigdemont d'un partit pugui canviar el full de ruta d'ERC, ha respost que Esquerra sempre ha marcat la seva estratègia a l'marge del que faci la resta - "sovint, de fet, hem marcat el camí ".





Sobre si la disgregació de l'espai posconvergente ajuda a ERC o perjudica l'independentisme, ha dit que aquest és divers però cal "que cada un dels espais estigui el més fort possible, també el centre dreta".





INDEPENDÈNCIA I NECESSITATS DIÀRIES



A l'plantejar-que Puigdemont vulgui combinar confrontació i gestió, ha contestat: "Benvinguts. Sempre és una satisfacció quan la resta de partits acaben assumint les nostres tesis".





"El nostre principal objectiu és la independència però no podem deixar de donar respostes a les necessitats diàries", ha afegit.





ELECCIONS CATALANES



Sobre avançar les eleccions catalanes, ha dit que "va ser el president Torra qui ho va decidir i va anunciar, no ERC. Evidentment des de llavors tot és més difícil", i que és important que els dos socis de Govern analitzen els possibles escenaris, sobretot tenint en compte una possible inhabilitació de Torra.





"Estem convençuts que el president i JxCat pactaran amb ERC els escenaris i el calendari electoral. No podria ser d'una altra manera. El més preocupant seria deixar que l'Estat i les seves clavegueres i interessos ens imposin la data", ha afegit.





GOVERN, CS I TAULA DE DIÀLEG



Sobre si té sentit una taula de diàleg abans d'aquestes eleccions, ha considerat que la taula s'ha de reunir i "aïllar-se dels contextos electorals i dels problemes interns que es puguin tenir".





I ha afegit que el Govern central ha de triar entre "esquerra i democràcia o dreta i repressió", perquè tot alhora no és possible, en al·lusió als recents pactes amb Cs.





coronavirus



Junqueras creu que davant el coronavirus a Catalunya "s'ha fet molt bona feina en circumstàncies duríssimes" i que ara hi ha un pla de contingència de residències per si hi ha un rebrot.





I no creu que la duresa de la crisi faci perdre força a l'independentisme, perquè els ciutadans "poden veure com la gestió es faria millor des d'àmbits més propers i menys centralitzats".