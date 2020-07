Troben en un habitatge el cos sense vida d'un home confinat per Covid-19 a Eskoriatza

Efectius de l'Ertzaintza han trobat mort al seu habitatge d'Eskoriatza (Guipúscoa) a un home que dies enrere havia donat positiu en covid-19, segons ha informat el Departament basc de Seguretat.

















El succés s'ha produït cap a les 11.00 hores d'aquest diumenge en un habitatge de barri de Intxaurtxueta, a Eskoriatza. A l'sembla, dins el seguiment que es realitza a les persones que es troben confinades per coronavirus, i atès que l'afectat no responia a les trucades que se li havien realitzat, efectius policials s'han personat al lloc.





Els agents han sol·licitat un recurs sanitari i de bombers per accedir a l'immoble. Finalment, a l'interior de pis han trobat el cos sense vida d'l'home. El metge ha certificat la seva mort per causes naturals.