Les enquestes no es posen d'acord sobre els resultats a Galícia

El Partit Popular ha guanyat les eleccions autonòmiques celebrades aquest diumenge a Galícia amb el 47,9 per cent dels vots i entre 40 i 42 escó, segons l'enquesta de GAD3 per al diari ABC.













Sondejos a TVG













La segona força política seria el BNG amb el 21,5 per cent dels vots i 16 a 18 escons. Per la seva banda, el PSOE amb 16 escons i el 19,9 per cent seria la tercera força política. Finalment, Galícia en comú es quedaria en 2 escons i el 4,3 per cent dels vots.





En les anteriors eleccions autonòmiques gallegues de 2016 va guanyar el PP amb el 47 per cent dels vots i una majoria absoluta de 41 escons. En segon lloc va quedar en Marea, amb el 19 per cent dels votoss i 14 escons.





Per la seva banda els socialistes gallecs del PSdeG van aconseguir gairebé el 18 per cent dels vots i 14 escons. L'última plaça la va ocupar el BNG, amb 6 escons i el 8 per cent dels vots.





LA TVG TÉ UNES ENQUESTES QUE NO ASSEGUREN LA MAJORIA A FEIJÓO





Alberto Nuñez Feijóo guanyarà les eleccions, però un espectacular d'el resultat de el Bloc podria provocar un canvi de govern, al menys d'acord a l'enquesta de les televisions autonòmiques.





El repartiment d'escons segons l'enquesta de FORTA / CRTVG. Només el BNG milloraria els seus resultats, amb una pujada espectacular, de 6 fins a una forquilla de 19 i 22. Ana Pontón tindria opcions, en la més favorable de la hipòtesi de l'enquesta per als nacionalistes, de ser presidenta. El PSdeG seria tercer en una amarga jornada, ja que es quedaria amb només 12 o 14 diputats, molt lluny de el Bloc.





Galícia en comú es quedaria amb només 2, quan En Marea va tenir en 14. Seria un desastre absoluta després de la divisió de l'espai rupturista, que podria ser compensada per tenir la hipotètica clau d'un govern.





Les enquestes de les emissores autonòmiques, creuen que el BNG podria superar a l'PSOE. A el Bloc el treball de GAD3 li atorga entre 16 i 18 escons, i pot triplicar dels sis actuals. Gonzalo Caballero estaria lluitant per la segona plaça, amb 16 escons, millorant dos respecte a l'enterior cita electoral.





Galícia en comú podria quedar-se fora dels comicis d'acord a aquesta enquesta, que li dóna una forquilla d'entre 0 i 2 diputats.





Cap de les dues enquestes a peu d'urna indica que Cs, Vox o Marea Galeguista puguin entrar al Parlament de Galícia, com ja van apuntar els estudis previs a aquest # 12J.





Habitualment, sobre les 22:30 el repartiment de diputats ja està totalment clar en el còmput oficial.