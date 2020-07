Segons les enquestes Urkullu haurà de pactar per tornar a governar i VOX tindria representació a Euskadi

Segons els sondejos de RTVE si Urkullu vol conservar el seu lloc de lehendakari tindria que reeditar l'acord amb els socialistes basc, ja que, el PNB guanyaria per majoria simple.





















El PNB guanyaria les eleccions basques d'aquest pròxim 12 de juliol del 2020 amb el 39,5% dels vots i 30-32 escons, el que milloraria el resultat de 2016, quan van ser 29, segons el sondeig de RTVE.





L'actual lehendakari, per tant, hauria de pactar per poder ser investit novament com a president autonòmic basc.





SEGONS LES ENQUESTES DE EITB VOX ENTRARIA AL PARLAMENT BASC





El PNB aconseguiria entre 30 i 32 escons al Parlament Basc i EH Bildu guanyaria dues actes i es mantindria com la segona força política, segons l'enquesta d'EITB.





Els socialistes també tindrien més suports i passarien dels 9 als 10 o 12 diputats a l'hemicicle. Podem seria el més perjudicat i perdria entre 3 i 4 escons. La coalició de PP i Ciutadans aconseguiria entre 4 i 6 escons i Vox podria aconseguir el seu primer escó al País Basc, segons el primer sondeig a peu d'urna d'Euskadi.