Feijóo derrota amb solvència a una esquerra agafi per la debacle de la coalició de Podem

Històrica i incontestable victòria personal d'Alberto Nuñez Feijóo. Històrica perquè iguala el rècord de Manuel Fraga, amb quatre majories absolutes seguides. Incontestable perquè l'esquerra gallega torna a fracassar en el seu enèsim intent de construir una alternativa creïble al PP, malgrat el gran resultat de el Bloc.

















Els conservadors es van emportar un ensurt a el principi de la nit electoral. L'enquesta de la FORTA els donava una forquilla d'entre 37 i 40 diputats . És a dir, obria la porta que, en el pitjor dels casos, una coalició d'esquerres els expulsés de San Caetano. A més, aquesta coalició estaria liderada no per un socialista, sinó per la nacionalista Ana Pontón.





Poc va trigar l'ensurt en passar-a el PPdeG. Els primers resultats del recompte oficial van ser espectaculars, aproximant-se als 50 escons i molt per sobre del 50% de tots els vots.





Com era d'esperar, el còmput d'escons conservador va anar reduint segons avançava el recompte i arribaven els resultats de les taules més urbanes. Amb tot, amb el 30% el PPdeG estava encara estava amb 45 diputats i ja podia cantar, una altra vegada, victòria.





Els 42 diputats que li atorga el recompte amb el 85% escrutat són producte de més de l'48% dels vots. Pot ser que el PSOE li prengui algun representant, sobretot a Pontevedra, on l'últim escó a repartir encara es baralla en uns centenars de vots.





Amb tot, Alberto Nuñez Feijóo pot treure pit. Aguantar 11 anys en el poder sense patir un desgast electoral apreciable és una mica del que molt pocs polítics poden presumir. El PPdeG ha tornat funcionar com la maquinària electoral de precisió que és, una veritable recol de vots ajudada en aquesta ocasió per la menor incidència de l'coronavirus a Galícia respecte a la tragèdia viscuda en altres parts d'Espanya.





Usaran el coronavirus PSdeG com a argument per justificar els seus mals resultats? Perquè les expectatives socialistes a el principi d'anys eren unes altres molt diferents. De fet, el PSOE venia de guanyar-li al PPdeG unes generals a Galícia en 2019 i de pràcticament empatarles a les següents, una cosa mai vista.





Gonzalo Caballero va començar l'any ja que amb legítimes expectatives de governar la Xunta. A la fi dels ciutadans gallecs no li han atorgat ni la condició de líder de l'oposició.





És cert que el PSOE suma un escó més respecte als passats comicis. També que el seu percentatge de vot augmenta, però molt poc, menys d'un 2%. Clarament insuficient per qüestionar el lideratge de Feijóo. Si a això li afegim que el BNG li ha avançat i l'avantatja en quatre punts percentuals i probablement en també quatre escons, Gonzalo Caballero faria bé en preparar-se un argumentaris contra les crítiques internes, perquè és probable que les escolti aviat.





Qui no sentirà cap veu de retret serà Ana Pontón. #Anapresidenta intentaven viralizar els militants nacionalistes al principi de la nit, quan la TVG s'atrevia a donar-los opcions de liderar un govern d'esquerres a coalició.





Finalment el BNG seguirà a la bancada de l'oposició, però triplicant, almenys, els seus escons. És cert que el Bloc navegava amb vent a favor fa anys, però el resultat d'aquesta nit és, simplement, espectacular.





Els nacionalistes es converteixen en la segona força política de Galícia, una cosa que només havien aconseguit en aquells temps en què Xosé Manuel Beiras es mesurava amb Manuel Fraga. El lideratge de Pontón surt molt reforçat. Com reforçats surten la UPG, MGS i altres col·lectius nacionalistes després de la travessia de desert a la qual els va condemnar la implosió de l'quintanismo, la fugida de Beiras i el temporal ímpetu de les marees.





Com és possible perdre 250.000 vots, 19 escons i més de 15 punts en només 4 anys? Ni intentant-a posta sembla a priori molt factible.





Però bé, si la coalició electoral que ho va aconseguir (A Marea) acaba amb el rosari de l'aurora, a puntades de peu a l'assemblea ja denúncies als jutjats això ajuda. Si la part més feble de l'escissió, A Marea, es queda amb el nom i insisteix en presentar-se amb un altre nom al cap d'haver uns resultats ridículs l'any passat, això també contribueix. Si els socis de la part més forta (Podem Galícia, Esquerda Unida, Anova i les marees de Santiago i la Corunya) no són capaços de posar-se d'acord en un candidat fins a l'últim minut donant un espectacle mediàtic abans, ja que el desastre ja sembla menys impossible.





Perquè el resultat per a Galícia en comú no té un altre adjectiu que desastrós. Amb més de l'96% escrutat no arriben a el 4% dels vots a nivell de Galícia. A la Corunya els d'Antón Gómez Regne caminen pel 4,4% i si a això poguessin sumar els vots de Marea Galeguista gairebé estarien al 5% necessari per lluitar per un escó.





I si Galícia en comú aconseguís un escó per la Corunya el PPdeG es quedaria amb 40 escons, a només dos de perdre l'absoluta.





I si el PSdeG no hagués pagat els plats trencats de desgast de l'coronavirus en la seva matriu estatal tindria més opcions.





I si els nacionalistes que van marxar d'ANOVA i encara estan en En Marea haguessin tornat al BNG, i si Compromís per Galícia hagués pactat amb el Bloc, el BNG podria tenir encara més escons.





I així és la història de l'esquerra gallega. Una successió gairebé inenterrumpida d'excuses, escissions i derrotes.





Conscient de la seva debilitat, Feijóo es va presentar com una alternativa sòlida, monolítica i previsible. Un cop més, els gallecs han apostat per el que aparenta ser més segur; valor que, com sempre, sempre està a l'alça, com el nacionalisme, en temps de crisi, o al menys en els seus començaments.