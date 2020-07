Vergés considera que no cal posar "els assumptes jurídics per davant de la gent"

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha assegurat, davant la decisió d'una jutge de Lleida de anul·lar el decret de confinament de diversos pobles de la comarca de Segrià, que "els assumptes jurídics no poden anar per davant de la gent ".









La consellera ha afirmat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que el Govern seguirà treballant per trobar el camí jurídic per poder aplicar aquesta ordre de confinament i s'ha mostrat contrària a seguir el camí dels recursos a la decisió judicial ja que això només servirà per allargar el procés i que aquest tipus de mesures s'han de fer efectives quants abans.





"La llei de Salut Pública és clara. Tenim potestat per demanar certes coses respecte a l'activitat econòmica", ha subratllat Vergés, que assegura no entendre com es pot aturar una cosa tan seriosa com això, en les seves paraules.





Preguntada per si la situació es resoldria si el Govern demanés a el Govern que s'apliqués l'estat d'alarma, Vergés ha insistit que a l'Executiu central "en aquest marc col·laboratiu, són coneixedors" d'aquestes mesures, i ha qualificat de mala aposta aquesta via.





Vergés ha demanat als ciutadans de les localitats confinades que es mantinguin en els seus domicilis i només surtin al carrer si és imprescindible ja que el risc de contagi a la zona és molt alt.





Després d'afirmar que l'ordre de confinament no va ser una "mesura presa per gust", la consellera ha afirmat que "no deixarem de treballar" pel bé de la gent.